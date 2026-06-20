Pronostico Francia-Iraq: sarà la quarta volta di fila

Francia-Iraq è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026: dove vederla, formazioni e pronostico

Debutto migliore, oggettivamente, per la Francia non ci poteva essere. Sì, vero che la squadra almeno nel primo tempo non ha fatto benissimo, anzi. Ma poi nella ripresa, quando si è scatenato Mbappé con tutto il resto della compagnia, la truppa di Deschamps ha messo in discesa la partita. E l’ha vinta con merito.

Un segnale importante, di forza. Vabbè, parliamo pur sempre della squadra che a nostro modo di vedere è la più forte tra quelle presenti al Mondiale e che ha una grossa voglia di vincere. E di conquistare, anche, la terza finale di fila. Una è andata bene, una male ai rigori, e adesso tutti vogliono prendersi la rivincita. Intanto si va verso una quarta volta di fila assai rara nella storia: se i francesi dovessero battere l’Iraq (e non capiamo oggettivamente come questo possa non succedere) vinceranno le prime due partite della fase a girone del Mondiale da sedici anni a questa parte. La qualità rimane sempre al potere.

La sconfitta contro la Norvegia – quattro a uno – ha messo in evidenza tutti i problemi, soprattutto tecnici, dell’Iraq. Una squadra che ha cercato di partire dal basso non facendo i conti con la propria poca qualità e quindi ha pagato. Regali su regali che i norvegesi hanno scartato senza nessuna pietà. Ovvio che gli iracheni non sono arrivati a questa manifestazione con chissà quale obiettivo. Vorrebbero solo non prenderne altri. Ma è difficile che questo match non finisca in goleada.

Come vedere Francia-Iraq in diretta tv e in streaming

Francia-Iraq è in programma lunedì alle 22:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La Francia evidentemente vincerà di nuovo questa partita e in questo caso, a differenza di quanto successo al debutto, non dovrebbe subire nemmeno una rete. Ci aspettiamo una sfida tutta indirizzata che, a differenza – di nuovo – di quello visto contro la Costa D’Avorio, si potrebbe sbloccare nella prima parte. E con la solita rete di Mbappé, ovviamente. Ma di questo vi parliamo in un altro articolo.

Le probabili formazioni di Francia-Iraq

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappé.

IRAQ (4-1-4-1): Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Ismaeel, Al Ammari, Jasim; Hussein, Al Hamadi.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0