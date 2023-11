Serbia-Bulgaria è un match della decima giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 15:00: pronostici.

Nel gruppo G, dopo i risultati di giovedì scorso, l’Ungheria si è assicurata un pass per Euro 2024, evitando la sconfitta nella trasferta in Bulgaria. Ora tocca alla Serbia rispettare il pronostico della vigilia: Vlahovic e compagni, infatti, non sono ancora qualificati aritmeticamente alla prossima rassegna continentale. Devono guardarsi le spalle dal Montenegro, che in settimana si è portato a -2 grazie al successo per 2-0 sulla Lituania.

La selezione di Dragan Stojkovic per essere certa di partecipare alla fase finale dell’Europeo tedesco dovrà quantomeno pareggiare nella sfida di Leskovac con il fanalino di coda Bulgaria, da tempo fuori dai giochi. Anche un punto, insomma, permetterebbe alla Serbia di festeggiare e tornare a giocare una manifestazione che non la vede tra le protagoniste dall’edizione del 2000, quando si chiamava ancora Jugoslavia (e, guarda caso, gareggiava insieme al Montenegro, che non era ancora uno stato indipendente). In caso di arrivo a pari punti con i cugini montenegrini, infatti, la Serbia avrebbe la meglio grazie agli scontri diretti, avendo prevalso sia all’andata che al ritorno (0-2 e 3-1).

Le Aquile Bianche mercoledì scorso hanno preparato l’appuntamento in un’amichevole con il Belgio, giocata a porte chiuse a Bruxelles.

Stojkovic ne ha approfittato per fare degli esperimenti ma i suoi uomini, pur tenendo testa ai Diavoli Rossi, sono stati poco incisivi sotto porta, finendo per perdere 1-0. Risultato che non stupisce visto che ormai da cinque partite la Serbia alterna una vittoria ad una sconfitta. La Bulgaria invece viene dal 2-2 con l’Ungheria, che le ha permesso di evitare il terzo k.o. di fila. Grande rammarico per la selezione guidata da Ilian Iliev, che si è fatta riacciuffare un pieno recupero, portando comunque a casa il terzo punto nelle qualificazioni.

Come vedere Serbia-Bulgaria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Serbia e Bulgaria è in programma domenica alle 15:00 e si giocherà al Gradski stadion Dubočica di Leskovac, in Serbia. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Pur avendo ottenuto risultati altalenanti nell’ultimo periodo, la Serbia non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sulla Bulgaria, che in trasferta finora ha collezionato a malapena un punto. Gli uomini di Stojkovic sono favoriti in un match in cui anche gli ospiti potrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Serbia-Bulgaria

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Kostic; Djuricic, Tadic; Mitrovic.

BULGARIA (3-4-2-1): Naumov; Popov, Atanasov, Petkov, Nedyalkov; Gruev, Chochev, Krastev; Despodov, Delev, Ivanov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1