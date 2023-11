Ungheria-Montenegro, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Ungheria-Montenegro è un match valido per la decima giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 15:00: pronostici.

L’Ungheria nelle ultime due giornate non è andata oltre due pareggi con Lituania e Bulgaria, le due selezioni che occupano rispettivamente il penultimo e l’ultimo posto nel gruppo G, ma è riuscita lo stesso a conquistare la qualificazione diretta ad Euro 2024 con un turno d’anticipo.

L’ufficialità è arrivata giovedì, nella gara di Sofia: alla rappresentativa guidata dall’italiano Marco Rossi è bastato un punto (2-2) per staccare un pass per quello che sarà il suo terzo Europeo consecutivo, il secondo di fila da quando in panchina siede il commissario tecnico nativo di Torino, in carica dal 2018. L’Ungheria è ancora imbattuta ma dopo le tre vittorie con Lituania e Serbia (battuta due volte nel giro di un mese) si è un po’ lasciata andare, raccogliendo solo 2 punti contro le due squadre meno competitive. In Lituania, lo scorso ottobre, ha dovuto rimontare due gol dopo essere finita sotto 2-0 nel primo tempo, ma è avvenuto qualcosa di simile anche tre giorni fa e solo un’autorete del centrale bulgaro Petkov in pieno recupero – e con l’Ungheria in 10 per via dell’espulsione di Kerkez – ha consentito ai magiari di evitare quella che sarebbe stata la loro prima sconfitta.

Nell’ultima giornata si ritorna a Budapest, dove gli uomini di Rossi finora hanno ottenuto esclusivamente vittorie (tre su tre). Di fronte ci sarà un Montenegro che ancora spera.

Mentre l’Ungheria dovrà preoccuparsi di difendere il primato dall’assalto della Serbia – le basta un pareggio per passare come prima ed avere un sorteggio meno proibitivo – Jovetic e compagni non hanno altri risultati a disposizione oltre alla vittoria per continuare a sognare il secondo posto. Il Montenegro, tuttavia, nonostante la vittoria con la Lituania non è padrone del proprio destino, visto che oltre a battere l’Ungheria deve augurarsi che la Bulgaria fanalino di coda riesca ad avere la meglio sulla Serbia.

Come vedere Ungheria-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ungheria e Montenegro è in programma domenica alle 15:00 e si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Ungheria deve proteggere il primo posto e riscattare le due prestazioni non esaltanti con Lituania e Bulgaria. Dovrebbe dunque riuscire ad evitare la sconfitta con il Montenegro, che invece non ha alternative alla vittoria: probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Ungheria-Montenegro

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, A. Szalai; Nego, A. Nagy, Styles, Z. Nagy; Szoboszlai; Adam, Nemeth.

MONTENEGRO (3-4-2-1): Mijatovic; Vesovic, Savic, Tomasevic, Radunovic; Osmajic, Kuc, Jankovic, Camaj; Jovetic, Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1