Eugenie Bouchard come Madre Natura: in bikini ai tropici, che sogno!

Eugenie Bouchard si gode le meritatissime vacanze di fine stagione ai Caraibi: vederla in bikini è un sogno che si avvera.

Premessa: ha fatto bene, benissimo, a scegliere, tra le tante mete a disposizione, una delle più esclusive in assoluto. Sia perché c’era un bel traguardo da festeggiare e sia perché ognuno è libero di disporre come meglio crede, ci mancherebbe altro, del denaro che guadagna.

Ed Eugenie Bouchard, a quanto pare, ha deciso di investirne una buona parte in una vacanza a cinque stelle. Non appena è calato il sipario sulla Billie Jean King Cup, vinta proprio dalla sua Nazionale, ossia quella canadese, ha fatto le valigie ed è partita per i Caraibi. Non ha scelto un resort convenzionale, macché. Ha optato, insieme al gruppo di amici in compagnia del quale è volata alla volte delle Isole Vergini Britanniche, per un’isola molto particolare. Un piccolo paradiso terrestre e privatissimo di proprietà di Richard Branson, che, per chi non lo sapesse, è colui il quale ha fondato l’etichetta Virgin Group.

L’imprenditore, un bel giorno, ha deciso di comprare l’isola in questione e ne ha fatto una delle località più esclusive e lussuose al mondo. Un’oasi che si raggiunge in 30 minuti di barca e che è letteralmente circondata, oltre che da acque turchesi in cui è un piacere sguazzare, anche da una fittissima vegetazione tropicale.

Eugenie Bouchard deliziosa in bikini: cascata di like

Ecco spiegato, quindi, perché in questo contesto la splendida Eugenie, per gli amici Genie, sembri Madre Natura. Sinora ha sfoggiato un paio di bikini davvero bollenti e si è mostrata sui suoi canali social, selvaggia e al naturale, riscuotendo un successo pazzesco.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che la Bouchard è notoriamente una splendida ragazza e che ha un fisico notevole che risalta alla perfezione, appunto, quando indossa un costume da bagno. Specie se striminzito come quello che aveva indosso nella foto che puoi ammirare qui sopra.

La tennista, insomma, se la sta spassando a più non posso, ai tropici. E ci mancherebbe altro, considerando che ogni soggiorno, nel paradiso di sir Branson, viene pianificato e gestito dallo staff in maniera meticolosissima, affinché ogni ospite si rilassi e si senta a suo agio. Che è il minimo, visto quanto costa una vacanza a quelle latitudini. Per dormire a Necker Island è necessario sborsare, pensate un po’, qualcosa come 1900 dollari a notte, su per giù. La Bouchard, quindi, non ha badato a spese. Ma siamo certi che i like che collezionerà con i suoi scatti in bikini le permetteranno di recuperare buona parte di questo investimento.