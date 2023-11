F1, a Las Vegas come in Qatar: avrete occhi solo per lei

F1, c’è una tifosa speciale a Las Vegas pronta a godersi il brivido del Gran Premio del Nevada: vi ricordate di lei, vero?

Qualcuno potrebbe non riconoscerla, vedendola in abiti “civili”, abituati come siamo ad ammirarla in tutt’altra veste. Hanno fatto il giro del mondo, in effetti, gli scatti che la ritraevano con indosso outfit molto eccentrici, sexy e, soprattutto, a tema. A tema Croazia, per la precisione.

Già, perché la “bomba” di cui stiamo parlando altro non è che Ivana Knoll, tifosa numero 1 della Nazionale croata. Quella moretta tutta curve e tutta pepe, per intenderci, che in occasione degli scorsi Mondiali ha fatto in modo che tutto il mondo parlasse di lei. Bisogna ammettere che è stata coraggiosa, ma anche che i suoi outfit, e questo è assolutamente innegabile, proprio non avrebbero potuto passare inosservati.

La splendida Ivana ce l’ha messa tutta per farsi notare e bisogna ammettere, col senno di poi, che ci è riuscita. Passerà alla storia il modo in cui ha sfidato le leggi del Qatar, ostinandosi a vestire in maniera succinta, a scacchi rigorosamente bianchi e rossi, pur di urlare al mondo la sua passione sfrenata per la squadra del suo Paese.

F1, a Las Vegas c’è anche la splendida Ivana Knoll: si salvi chi può

Il calcio e la Croazia non sono, in ogni caso, le sole passioni della supertifosa che lo scorso anno ha fatto impazzire il mondo intero con i suoi scatti meravigliosamente sensuali e con i suoi outfit a prova di immaginazione. Ha una valigia piena zeppa di sorprese da tirar fuori al momento opportuno, anzi, l’incantevole Knoll.

E indovinate un po’ dove si trova adesso la modella ed influencer? A Las Vegas, in Nevada, dove sostanzialmente, seppur con qualche differenza dettata dalle circostanze, sta facendo la stessa identica cosa che ha fatto in Qatar. Stupire, vale a dire, la cosa che le riesce meglio in assoluto e per la quale sembrerebbe avere un vero e proprio talento innato.

Anche lì, in occasione del Gran Premio di F1, sta sfoggiando in effetti dei look assolutamente esplosivi ed altamente infiammabili. Come quello, che vi abbiamo mostrato nella foto in alto, composto da top di colore rosa fluo, minigonna e stivali turchesi. Sembra Barbie Formula 1, tanto è bella. E ha folgorato, manco a dirlo, il pubblico presente a bordo pista e tutti gli utenti dei social che all’improvviso si saranno ritrovati questo scatto bombastico nel proprio feed di Instagram.