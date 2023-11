I pronostici di domenica 19 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e altri tornei minori in giro per il mondo.

Nel gruppo A di qualificazione agli Europei del 2024 Spagna e Scozia sono già sicure della qualificazione e si sfidano a distanza per il primo posto del girone.

Le furie rosse se la vedranno con la Georgia orfana di Kvaratskhelia squalificato, gli scozzesi con la Norvegia priva di Haaland fermo per infortunio: probabili vittorie interne con almeno tre gol complessivi a partita.

Pronostici altre partite

Resa dei conti finale per il girone G, dove Serbia e Montenegro si sfidano a distanza per il secondo posto alle spalle dell’Ungheria. Alla Serbia basterà anche un pareggio in casa contro la Bulgaria ultima in graduatoria: missione alla portata ma Montenegro ci proverà lo stesso e dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol all’Ungheria già qualificata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Svezia segna tra due e quattro gol in Svezia-Estonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

Vincenti

• Serbia (in Serbia-Bulgaria, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00)

• Avellino (in Avellino-Giugliano, Serie C, ore 16:15)

• Cesena (in Cesena-Lucchese, Serie C, ore 16:15)

• Scozia (in Scozia-Norvegia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Serbia-Bulgaria, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00

• Belgio-Azerbaijan, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

• Portogallo-Islanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Spagna-Georgia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Ungheria-Montenegro, Qualificazioni Europei 2024, ore 15:00

• Bosnia-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Scozia-Norvegia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Scozia vincente e almeno un gol per squadra (in Scozia-Norvegia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)