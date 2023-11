Berrettini fa faville con Rianna: l’avvistamento fa sognare i tifosi

Berrettini è stato avvistato con Rianna e tanto è bastato per scatenare le fantasie dei tifosi: cosa bolle in pentola?

È del tutto normale che in questi giorni non sia in cima ai pensieri dei tennissofili del Bel Paese. Con Jannik Sinner impegnato a Torino a confrontarsi con i grandi, è ovvio che poco o per nulla si parli di Matteo Berrettini, reduce da una stagione piuttosto travagliata e conclusasi, come se non bastasse, con il divorzio dal suo storico allenatore.

Ma è proprio mentre i Maestri si battono sul cemento del Pala Alpitour che il romano, sullo sfondo, sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi e di costruire le fondamenta del suo futuro. Non è ancora certo se abbia o meno siglato un accordo con un nuovo coach, benché le indiscrezioni riguardanti l’arrivo in panchina di Thomas Enqvist si stiano facendo sempre più insistenti. Potrebbe trattarsi solo di rumors fini a se stessi, però, dal momento che il martello capitolino e il tecnico svedese non sono ancora stati avvistati insieme.

L’ex numero 1 d’Italia si è concesso qualche giorno di relax in compagnia della sua fidanzata, la showgirl Melissa Satta, ma non sembra avere intenzione di “sprecare” un solo minuto in più. C’è troppo da fare, ci sono troppe decisioni da prendere. La posta in palio è altissima ed è per questo che, a gran sorpresa, Berrettini è già tornato in campo per allenarsi in vista della prossima stagione.

Berrettini, il video è una risposta agli hater

I due video che ha postato qualche ora fa sui social network hanno tutta l’aria di avere un intento ben preciso. L’impressione, infatti, è che Matteo li abbia condivisi tramite Instagram stories proprio per rispondere per le rime a quanti, nei giorni scorsi, lo hanno bersagliato per l’ennesima volta.

Quando Melissa aveva condiviso con i follower i teneri scatti del loro weekend d’amore in Svizzera, i detrattori non si erano fatti attendere. Avevano colto la palla al balzo e punzecchiato il tennista, facendo notare che mentre Sinner duellava con i big del circuito lui pensava a sciare in dolce compagnia. Ecco perché i filmati in questione, allora, hanno improvvisamente assunto i contorni di una risposta al vetriolo. Più che con le parole, Matteo ha preferito rispondere con i fatti.

Nelle immagini lo si vede allenarsi in un campo al chiuso insieme a quello che sembrerebbe essere Umberto Rianna, responsabile tecnico over 18 per la Federtennis. Uno dei coach più qualificati al mondo, per intenderci, che ha sempre seguito da vicino i fuoriclasse azzurri e, di conseguenza, gli stessi Berrettini e Sinner. Qualcuno sui social ha iniziato a “sognare” e ha ipotizzato che possa essere lui il “prescelto”, ma è altamente improbabile che sia così, per non dire impossibile, avendo lui un ruolo di più ampio respiro. Che lo stia guidando, quindi, in questa fase transitoria, in attesa che individui un erede di Santopadre?