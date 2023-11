Tennis, bellezza acqua e sapone: lo shooting manda in orbita i fan

Tennis, a volte non serve strafare: la splendida atleta sfoggia un look acqua e sapone, ma anche così ha fatto impazzire tutti.

Non v’è dubbio sul fatto che il circuito maggiore sia pieno zeppo di splendide tenniste che avrebbero avuto un futuro da modelle assicurato, se non avessero deciso di tuffarsi a capofitto nel mondo del tennis. E dovremmo essere tutti sostanzialmente d’accordo sul fatto che Ana Potapova faccia parte di questa cerchia.

La giovane atleta russa, non a caso, è una delle più amate di tutti i tempi. Ha un viso bellissimo, degli occhi magnetici e un fisico, sapientemente modellato dallo sport, per il quale non esiste aggettivo qualificativo che sia all’altezza. Ecco perché molti tifosi non hanno preso proprio bene il fatto che la loro tennista del cuore stia per convolare a nozze. Già, perché è notizia di qualche settimana fa, come vi avevamo raccontato qui, che la numero 28 del ranking Atp abbia ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato.

Che, per chi non lo sapesse, è il suo collega e connazionale Alexander Shevchenko, che nel ranking maschile è adesso al 49esimo posto. I due ragazzi si frequentavano da qualche mese appena, ma il tempo trascorso insieme, a quanto pare, è stato più che sufficiente perché prendessero atto dei loro sentimenti. Anche perché, essendo amici di famiglia, si conoscevano da tanto tempo e non hanno avuto bisogno, di conseguenza, di frequentarsi troppo a lungo.

Tennis, jeans e top e lo spettacolo è servito: non serve strafare

La Potapova, insomma, con buona pace dei tifosi che potenzialmente avrebbero potuto farle la corte, è ormai promessa sposa. Non c’è più niente da fare ed è meglio mettersi il cuore in pace.

Fortuna, almeno quello, che la splendida Ana continua a postare sui social network le foto deliziose alle quali ci ha abituati. Sarà poco, ma è meglio di niente, dal momento che ci permettono di ammirarla in tutto il suo splendore e di rifarci gli occhi.

Ecco spiegato, quindi, come mai gli scatti tratti dal suo ultimo shooting abbiano infiammato il popolo dei social. La tennista russa non indossa abiti provocanti e non sfoggia un make-up eccessivo, eppure è incredibilmente bella. Ha un trucco molto naturale e per nulla marcato e veste con un top bianco corto ed un paio di jeans. Semplicissima, insomma, ma comunque irresistibile, soprattutto nella foto in cui il bottone del jeans è stato lasciato aperto, con l’addome in bella vista. Perché in fondo non serve strafare quando si è belle quanto la Potapova.