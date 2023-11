Gratta e vinci, il giorno più bello doveva ancora venire: nozze d’oro anticipate

Gratta e vinci, questa coppia ha decisamente bruciato le tappe: dal matrimonio alle nozze d’oro in sole 24 ore.

Tutto era filato liscio come l’olio. Ogni cosa, dalla celebrazione al ricevimento, passando per tutti gli altri momenti speciali che connotano il tanto atteso giorno delle nozze, era stata scrupolosamente organizzata affinché tutto fosse perfetto. E lo era stato, senza se e senza ma.

Il giorno più bello di questa coppia del Michigan, quindi, era stato assolutamente impeccabile. Non sapevano ancora, però, i neo sposi della contea di Livingston, che il meglio doveva ancora venire. Che ben presto, molto prima di quanto osassero pensare, avrebbero avuto qualcos’altro per cui gioire. E vale la pena raccontare questa storia perché è assai singolare che si brucino le tappe in questa maniera. Le nozze d’oro si celebrano una volta raggiunta la soglia dei 50 anni di matrimonio, eppure questi due piccioncini all’oro ci sono arrivati alla velocità della luce.

Il giorno dopo essersi sposati, l’uomo, felice come non mai, ha deciso di sorprendere la sua dolce metà con un piccolo regalino. Non ha optato per un gioiello, per un accessorio o per un capo di abbigliamento, ma per un Gratta e vinci. Sapeva evidentemente di fare cosa gradita e la moglie, in effetti, ha molto apprezzato il pensiero.

Gratta e vinci, hanno bruciato le tappe: oro subito

Lo sposo ha lasciato che a guidarlo fosse l’istinto e ha così scelto per un biglietto della serie Diamond & Pearls che, al costo di 10 dollari, mette in palio una serie di premi molto interessanti e consistenti.

Lo ha acquistato in un minimarket e, una volta fatto rientro a casa, lui e la moglie hanno deciso di grattarlo insieme. In quel momento, hanno scoperto qualcosa di sconvolgente: il tagliando che l’uomo aveva acquistato presso il minimarket nella contea di Livingston aveva appena consegnato loro un premio del valore di 1 milione di dollari. Il massimo che si potesse vincere, per intenderci, con un biglietto di quella serie.

“Continuavamo a leggere le istruzioni più e più volte – ha raccontato la coppia di Paperoni ai funzionari della Lotteria del Michigan – per essere sicuri di aver vinto davvero. Sono stati due giorni molto emozionanti per noi”. E lo crediamo bene che siano stati molto emozionanti, dal momento che nel loro caso la felicità si è elevata al quadrato e che di giorni più belli, nella loro vita, adesso potranno ricordarne ben due e non più “solamente” uno.