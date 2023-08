Gratta e vinci, dramma bomboniera: al matrimonio volano gli stracci

Gratta e vinci, forse non è stata una buona idea: per colpa della bomboniera il giorno delle nozze è finito in “tragedia”.

Sognavano un matrimonio principesco, da favola. E così, noncurante delle distanze, una coppia britannica ha scelto una location nel cuore del Mediterraneo, nella magica Cipro. Delle nozze sontuose alle quali hanno partecipato, vista la distanza, solo amici e parenti stretti.

Tutto è filato liscio come l’olio: dalla cerimonia al ricevimento, ogni singolo dettaglio era stato impeccabilmente curato affinché la giornata fosse perfetta. E lo è stata, almeno fino al momento in cui gli sposi non hanno distribuito le bomboniere. In aggiunta al regalo che i neo marito e moglie sono soliti fare ai loro ospiti, per ringraziarli della presenza, c’era un Gratta e vinci. Un’idea simpatica e sempre più gettonata dalle coppie che vogliono sorprendere gli invitati con qualcosa di inusuale e diverso dal solito. Peccato solo che, per quanto apprezzabile fosse l’iniziativa degli sposi, il loro matrimonio sia purtroppo finito, per così dire, in “tragedia”.

Il dramma è iniziato nel momento in cui i loro amici Paul e Sarah hanno grattato via la patina argentata dal tagliando ricevuto in dono. Hanno scoperto, a gran sorpresa, che in quel biglietto si nascondeva un fantastico premio del valore di 5mila sterline, l’equivalente di poco meno di 6mila euro, per intenderci. I fortunelli, per ovvie ragioni, hanno iniziato ad urlare dalla gioia, in preda all’entusiasmo. Gli altri ospiti, una volta compreso cosa stesse accadendo, hanno iniziato ad applaudire fragorosamente e anche gli sposi sono corsi verso i loro amici per congratularsi.

Gratta e vinci, dopo la bomboniera il dramma: la lite e le lacrime

Fin qui, in linea di massima, è andato tutto bene. Il ricevimento è andato avanti come se nulla fosse. L’indomani, però, è successo il patatrac. La damigella d’onore della sposa ha chiesto alla coppia di fortunelli quanti soldi della vincita intendessero dare ai neo marito e moglie e tutto, all’improvviso, è precipitato.

Paul e Sarah hanno candidamente ammesso che non avrebbero condiviso il loro premio con nessuno, ma quello era solo l’inizio. La ragazza si è allontanata in lacrime e lui, invece, ha dato di matto. Gli amici in questione avevano affittato insieme una casa, dove rimanere per qualche altro giorno dopo le nozze, così da godersi le meraviglie di Cipro. Dopo quella domanda scomoda, però, la situazione è degenerata: non si sono più rivolti la parola e la loro amicizia è finita. E tutto per colpa di una bomboniera.

“Il resto del nostro gruppo di amici e il mio partner – ha scritto la damigella d’onore, che ha voluto raccontare questa storia nel forum di Reddit per sapere cosa ne pensasse il popolo del web – erano d’accordo con me e hanno detto che Paul e Sarah avrebbero dovuto dare qualcosa agli sposi come ringraziamento. Ma hanno anche detto che, sebbene non fosse mia intenzione, la mia domanda ha reso la situazione imbarazzante“. E vissero per sempre felici e contenti. Almeno gli sposi.