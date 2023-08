Galatasaray-Molde, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Galatasaray-Molde è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

Di questi playoff di Champions League quella che si giocherà stasera a Istanbul è quella più indirizzata. Non solo per il risultato dell’andata, ma anche e soprattutto per quelle che sono le qualità delle due rose che scenderanno in campo. Sì, il Galatasaray è oggettivamente assai più pronto del Molde per andare in Champions League.

I turchi questa estate hanno fatto un mercato straordinario. Non solo hanno ripreso Icardi, questa volta a titolo definitivo, ma hanno messo le mani anche su Ziyech, un elemento in grado di fare la differenza con le sue qualità tecniche e che stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. All’andata, il Galatsaray, è andato a vincere 3-2 in trasferta. E stasera dovrebbe riuscire senza particolari problemi a completare l’opera, staccando in questo modo il pass per la fase a gironi della prossima Champions League.

Pochi dubbi quindi su chi vincerà il match, pochi dubbi su chi si qualificherà: il Galatsaray è nettamente più forte, lo ha fatto vedere già la settimana scorsa, e punta decisamente anche a chiudere velocemente tutti quelli che potrebbero essere i discorsi qualificazione.

Come vedere Galatasaray-Molde in diretta tv e streaming

La gara Galatasaray-Molde, in programma martedì alle 21:00, è valida per il ritorno dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Galatasaray-Molde sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity. La partita inoltre sarà possibile vederla in diretta tv in chiaro, quindi senza aver bisogno di nessun abbonamento, su Italia 1.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive quella di Istanbul. Gara che il Galatasaray dovrebbe riuscire, inoltre, a sbloccare già nel primo tempo. Questo è il nostro pronostico per il match di Champions League di questa sera. Marcatore? Possiamo non dire che Icardi potrebbe trovare la via della rete? No, non siamo noi per poterlo dire, quindi l’ex Psg si potrebbe inserire nel tabellino dei marcatori.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Molde

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bayram, Angelino; Torreira, Olivera; Ziyech, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

MOLDE (3-5-2): Karlstrom; Ellingsen, Bjornbak, Haugan; Linnes, Mannsverk, Breivik, Eriksen, Haugen; Eikrem, Brynhildsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0