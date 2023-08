Panathinaikos-Braga, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Panathinaikos-Braga è un match valido per il ritorno degli spareggi di qualificazione alla Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

Si scopriranno tra oggi e domani le ultime sei squadre qualificate alla prossima Champions League. Il sorteggio dei gironi, ormai alle porte, è previsto per il prossimo 31 agosto. Una delle ultime sei uscirà dal match tra i greci del Panathinaikos e i portoghesi del Braga. All’andata, una settimana fa, è finita 2-1 per i padroni di casa.

Quindi è ovvio che sono gli ospiti, questa sera, a partire leggermente favoriti. Che hanno sperato fino all’ultimo secondo di essere un poco più tranquilli questa sera: ma la rete di Daniel Mancini, arrivata al 95esimo, permette ai greci – che nel turno preliminare precedenti hanno buttato fuori il Marsiglia – di guardare con un certo ottimismo all’impegno di questa notte. Una notte che si potrebbe rivelare storica.

Che il gol in extremis dell’argentino possa risultare determinante per la qualificazione, lo ha detto anche il tecnico Jovanovic, che ha parlato di un aiuto psicologico che potrebbe arrivare da quella zampata finale. Il Panathinaikos non si qualifica ai gironi della Champions League da oltre dieci anni, e l’occasione sembra essere quella giusta. I greci saranno trascinati da un catino bollente, tifosi che non vedono l’ora di spingere la squadra a quella che senza dubbio sarebbe un’impresa storica.

Dall’altro lato il Braga è quasi abituato a partite di questo genere. Ma c’è un dato che non lascia dormire sonni tranquilli: nelle ultime 18 trasferte europee solamente in due occasioni i portoghesi sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Non un bel segnale, questo.

Come vedere Panathinaikos-Braga in diretta tv e streaming

La gara Panathinaikos-Braga, in programma martedì alle 21:00, è valida per il ritorno dello spareggio di qualificazione alla Champions League. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Braga-Panathinaikos sarà trasmessa anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il pronostico

Una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. E occhio anche alla possibilità di un extratime, visto che i ormai i gol in trasferta non si contano più come “doppi”. Quindi, alla fine, diciamo vittoria dei padroni di casa, nei 90minuti, con la reale possibilità che il match possa andare oltre.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Braga

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Brignoli; Vagiannidis, Jedvaj, Magnusson, Juankar; Vilhena, Perez; Verbic, Djuricic, Mancini; Ioannidis.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakate, Marin; A.Horta, Carvalho; R. Horta, Bruma, Djalo; Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1