I pronostici di giovedì 16 novembre: qualificazioni Europei e Mondiali

I pronostici di giovedì 16 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e ai Mondiali del 2026.

Le qualificazioni agli Europei del 2024 sono ormai giunte alle battute finali. Questo giovedì scenderanno in campo i gruppi A, F, G e J con nove partite complessive, cinque alle 18:00 e le restanti alle 20:45.

L’Ungheria – guidata dall’italiano Marco Rossi – è vicinissima alla terza qualificazione consecutiva alla fase finale: in casa della Bulgaria dovrebbero arrivare altri tre punti decisivi. Di punto alla Slovacchia contro l’Islanda ne basta invece uno solo per fare festa, anche in questo caso con un commissario tecnico italiano in panchina, Francesco Calzona.

Pronostici altre partite

Attesa la solita goleada da parte della Spagna in casa di Cipro, nello stesso girone la Scozia ha un impegno più complicato contro la Georgia di Kvaratskhelia: probabile almeno un gol segnato per squadra così come in Lussemburgo-Bosnia e Colombia-Brasile. Una sfida, quest’ultima, relativa al girone sudamericano di qualificazioni ai Mondiali in cui l’Argentina di Messi dovrebbe battere in casa l’Uruguay.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Austria segna tra due e quattro gol in Estonia-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

Vincenti

• Svezia (in Azerbaigian-Svezia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Austria (in Estonia-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Ungheria (in Bulgaria-Ungheria, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Montenegro (in Montenegro-Lituania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Argentina (in Argentina-Uruguay, Qualificazioni Mondiali, ore 01:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Nigeria-Lesotho, Qualificazioni Mondiali, ore 17:00

• Cipro-Spagna, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

• Norvegia-Isole Far Oer, Amichevole, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Georgia-Scozia, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

• Lussemburgo-Bosnia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Colombia-Brasile, Qualificazioni Mondiali, ore 01:00

Il “clamoroso”

Slovacchia vincente e almeno un gol per squadra (in Slovacchia-Islanda, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)