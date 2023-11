Djokovic-Hurkacz, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Djokovic-Hurkacz è un match valido per la fase a gruppi delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Novak Djokovic, numero uno al mondo e primo favorito alle Atp Finals 2023, è a rischio eliminazione. Sì, avete letto bene: il serbo, sconfitto due giorni fa da Jannik Sinner al termine di una partita memorabile e conclusasi al tie break del terzo set (5-7 7-6 6-7), adesso deve obbligatoriamente battere il polacco Hubert Hurkacz, che ha preso il posto di Stefanos Tsitsipas in seguito all’infortunio al gomito che ha costretto il greco ad abbandonare, dopo soli tre game, il match con il danese Rune, e a ritirarsi dal torneo.

Nole ha bisogno di una vittoria per essere sicuro di giocare la fase ad eliminazione diretta ma perdere un set sarebbe rischiosissimo: se Hurkacz dovesse infatti aggiudicarsi un parziale, farebbe indirettamente un favore a Sinner, che nella gara serale con Rune avrebbe già la qualificazione in tasca. A quel punto Djokovic non sarebbe padrone del proprio destino, dovendo aspettare la sfida tra l’italiano e il nativo di Gentofte. Nel caso in cui Rune la spuntasse in tre set si andrebbero a conteggiare i game vinti. Insomma, il 24 volte campione Slam non può sbagliare: servirà la sua miglior versione per chiudere la pratica in due set contro un giocatore che, viste le due sconfitte rimediate da Tsitsipas, non ha alcuna speranza di accedere al turno successivo.

Nole quasi obbligato a vincere in due set

Djokovic dovrà tuttavia fare molta attenzione al servizio del polacco, che su una superficie veloce come quella del Pala Alpitour diventa ancora più insidioso.

I precedenti, ad ogni modo, rassicurano il serbo, che in sei confronti con Hurkacz ha sempre avuto la meglio su di lui. Sull’erba e sul cemento però il nativo di Wroclaw si è aggiudicato almeno un set tre volte su quattro, statistica da non sottovalutare. L’ultimo testa a testa risale a Wimbledon 2023, con Nole che si impose in quattro set. Hurkacz, infine, ha chiuso in crescendo la stagione, portando a casa il suo secondo Masters 1000 a Shanghai dopo aver piegato in finale il russo Andrey Rublev.