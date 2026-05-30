Pronostico Corea del Sud-Trinidad e Tobago: il dilemma tattico che turba le Tigri

Corea del Sud-Trinidad e Tobago è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’obiettivo della Corea del Sud al prossimo Mondiale è quello di provare quantomeno a superare la fase a gironi. Una missione che sembra essere alla portata della selezione asiatica, guidata dal commissario tecnico Myung Bo Hong. Il sorteggio, infatti, è stato abbastanza clemente con i sudcoreani, che si apprestano a giocare la fase finale della rassegna iridata per l’11esima volta di fila. Da Messico ’86 non hanno mai marcato visita, con l’exploit dell’indimenticabile quarto posto ottenuto nell’edizione casalinga del 2002.

Nel gruppo A, insieme a Son e compagni, ci sono anche Messico, Repubblica Ceca e Sudafrica. Nessun’ostacolo insormontabile, per intenderci. Nessuna corazzata da affrontare. Il ct, tuttavia, è alle prese con una serie di problemi che turbano il sonno delle Tigri Asiatiche. Nelle ultime due amichevoli, disputate lo scorso marzo, hanno incassato altrettanti KO, crollando 4-0 con la Costa d’Avorio e arrendendosi di misura all’Austria (1-0). Hong ha approfittato per fare qualche esperimento tattico, passando ad esempio alla difesa a tre per ovviare alla mancanza di esterni di centrocampo in grado di fare la differenza. Non è dato sapere che la Corea del Sud continuerà a scendere in campo con questa disposizione anche al Mondiale oppure se si tratti di un’idea ormai morta e sepolta.

Sudcoreani coi cerotti

Vedremo cosa succederà nell’amichevole con Trinidad e Tobago che i sudcoreani giocheranno nello Utah, a Provo, dove si stanno alleando in vista del Mondiale.

In questo test Hong valuterà pure la condizione di alcuni big (da Son a Hwang, passando per Kim e i due Lee) che fisicamente non se la passano benissimo, pur figurando tra i convocati. Trinidad e Tobago invece non prenderà parte al campionato del mondo dopo il flop nelle qualificazioni. I caraibici, allenati dall’ex stella di questa selezione Dwight Yorke, non hanno vinto nessuna delle ultime 6 partite tra amichevoli e match ufficiali. E a marzo, nelle FIFA Series, sono stati travolti 4-1 dal Venezuela ed hanno avuto la peggio con il Gabon ai rigori dopo un pirotecnico 2-2.

Come vedere Corea del Sud-Trinidad e Tobago in diretta tv e in streaming

La sfida Corea del Sud-Trinidad e Tobago, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana) al BYU South Field di Provo, negli USA, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

La Corea del Sud ha un disperato bisogno di ritrovare il feeling con la vittoria e con il gol per spazzare via le critiche di inizio anno. La caratura dell’avversario si presta a un’affermazione convincente, ma i carichi di lavoro della preparazione e la gestione conservativa dei big acciaccati suggeriscono una vittoria solida, senza necessariamente straripare in una goleada. Ipotizziamo un successo sul velluto per le Tigri Asiatiche, fondamentale per ritrovare morale, testare la tenuta della difesa e presentarsi al debutto mondiale con rinnovata fiducia.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Trinidad e Tobago

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Joo-Sung Kim II; Seol Young-woo, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Lee Tae-seok; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

TRINIDAD E TOBAGO (4-1-4-1): Smith; Cardines, Jackie, Garcia, Powder; Rampersad; Garcia, Muckette, Gilbert, Telfer; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0