Berrettini, ogni scusa è buona: ci risiamo, è successo di nuovo

Berrettini, certe abitudini sono dure a morire. È successo ancora una volta: la polemica è esplosa puntuale come un orologio svizzero.

È bello, è ricco, è famoso, è pieno di talento. Ha una splendida casa a Montecarlo, può permettersi auto costosissime e si è sempre circondato di donne molto affascinanti. Ma ha sempre pagato un prezzo altissimo, Matteo Berrettini, per tutto ciò. Nessuno gliel’ha mai fatta passare liscia.

Qualunque scelta, qualunque novità nella sua vita gli si è sempre ritorta contro. Si pensi alla relazione con Melissa Satta, che di punto in bianco si è trasformata nella causa principale di tutti i suoi problemi. Infortunio alla caviglia? Colpa dell’ex velina. Forfait al Queen’s? Idem con patate. Una storia che si ripete di continuo e puntualmente e con la quale la stessa showgirl, peraltro, ha più volte fatto i conti in passato. “Con Boateng (il suo ex marito, ndr) era uguale – ha detto la Satta al settimanale F in riferimento alle critiche – Se aveva la pubalgia era colpa mia, se si rompeva la mano era di nuovo colpa mia”.

Ci è abituata, insomma. Più o meno. Perché a questo squallido modus operandi, in fin dei conti, non ci si abitua mai. Speriamo solo, almeno quello, che Matteo e Melissa saranno in grado di lasciarsi scivolare addosso la nuova polemica. Quella che, puntuale come un orologio svizzero, è esplosa nei giorni scorsi, quando i due piccioncini hanno ben pensato di condividere qualche istantanea della loro felicità sui social network.

Berrettini in montagna e Sinner alle Finals: gli hater si scatenano

La coppia, nel weekend, si è concessa 24 ore di relax in Svizzera. Il tutto alla vigilia delle Nitto Atp Finals 2023, coincidenza che ha dato il là ai detrattori per puntare ancora una volta il dito contro il martello romano. Perché ogni scusa, in fondo, è buona per criticarli un po’.

Il fatto che se la stesse spassando in montagna con la sua dolce metà, mentre i campioni del circuito si accingevano a battersi nell’ambito del torneo dei Maestri, ha fornito agli hater l’occasione per punzecchiarlo ancora un po’. “Mentre Sinner vince e convince – questo uno dei tanti commenti in calce alle loro foto – il ridicolo sta con la zia a Zermatt“. “E anche oggi – ha scritto un altro – lui si allena domani”. “Prossimo step l’ippica”, ha ironizzato un altro utente, convinto evidentemente che il fatto di avere una vita privata mal si concili con l’attività sportiva.

Ci risiamo, insomma. È successo ancora una volta. Come se non facesse male già così, come se fosse facile per Berrettini accettare l’idea di non essere lì alla Finals, dove per ha giocato per ben due volte. Ah già, ma quello era prima che arrivasse la Satta…