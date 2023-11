Venezuela-Ecuador, qualificazioni Mondiali: formazioni e pronostici

Venezuela-Ecuador è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Il Venezuela con sette punti si ritrova davanti all’Ecuador in classifica, che sulla carta ne ha 4, ma che ha subito nei giorni scorsi anche un’altra penalizzazione di 3 punti per via del caso Castillo dal Tas di Losanna. Insomma, non un momento semplice da gestire per la formazione ospite. Che deve assolutamente vincere se vuole restare dentro le squadre che al momento sono qualificate al prossimo Mondiale.

Le due formazioni che si sfideranno nella notte di giovedì attraversando oggettivamente un ottimo momento di forma. Il Venezuela non solo sotto il profilo dei risultati, ma anche sotto quello mentale, cosa che non si può dire per la formazione ospite che potrebbe essere sicuramente toccata da quest’altra penalità. Tre vittorie e un pareggio per i padroni di casa nelle ultime cinque partire, con la X conquistata sul campo del Brasile che ha permesso di vivere con entusiasmo la partita contro il Cile portata a casa con un secco tre a zero. Sì, entusiasmo: questa è la parola che potrebbe permettere al Venezuela di continuare su questa scia. E che parolina dedichiamo all’Ecuador? Rivalsa, senza dubbio. Sì, gli ospiti hanno voglia di mettersi alle spalle tutti i problemi che ci sono stati fino ad ora, e per farlo sanno che devono uscire fuori da questo match con un risultato positivo. Anche un pareggio potrebbe bastare. Ed è proprio un pareggio che secondo poi potrebbe venire fuori.

Come vedere Venezuela-Ecuador in diretta tv o in streaming

La partita Venezuela-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà giovedì 16 novembre alle 23:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Una gara che le due squadre affronteranno con uno stato d’animo molto diverso. Ma alla fine è il pareggio il risultato che potrebbe venire fuori da questa sfida. Un punto a testa che farebbe felici tutti. Sì, ne siamo proprio convinti.

Le probabili formazioni di Venezuela-Ecuador

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Bello, Martinez, Herrera; Sosa, Rondon, Soteido.

ECUADOR (3-5-2): Ramirez; Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, Paez, Gruezo, Caicedo, Jhoanner; Valencia, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1