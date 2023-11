Argentina-Uruguay, qualificazioni Mondiali: formazioni e pronostici

Argentina-Uruguay è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Quattro partite, quattro vittorie, sette gol fatti e nemmeno uno subito. L’Argentina ha continuato la scia del Mondiale e non sembra avere nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. Vuole chiudere presto i conti, anche se onestamente la nazionale di Scaloni non avrà proprio nessuno, ma nessun problema a staccare il pass per il prossimo Mondiale.

Quindi gli obiettivi diventano altri nella testa dei calciatori: e come altri intendiamo continuare la striscia di vittorie che al momento sono quattordici dentro le quali c’è anche la finale del Mondiale ai rigori contro la Francia. Sì, l’obiettivo è ben chiaro nella testa dei giocatori argentini che però sanno, comunque, che contro l’Uruguay – squadra seconda in questo girone – non sarà per nulla semplice. Non solo per quelle che sono, come sappiamo, le qualità della squadra ospite, ma anche per come la formazione di Bielsa ci arriva a questo match: dopo una splendida e importante vittoria contro il Brasile.

Il problema, per gli ospiti, si pone proprio nel momento in cui vanno a giocare fuori casa: un andamento altalenante, con solamente due vittorie nelle ultime cinque uscite. Insomma, un poco l’atteggiamento cambia. Ed è anche per questo che i campioni del Mondo potrebbero approfittarne.

Come vedere Argentina-Uruguay in diretta tv o in streaming

La partita Argentina-Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 17 novembre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Gara che sembra abbastanza indirizzata verso una vittoria dell’Argentina che, però, a differenza di quanto successo nelle altre uscite almeno un gol stavolta lo dovrebbe prendere. Quindi, match da una rete per squadra e di conseguenza anche da almeno tre reti complessive. I tre punti non possono essere in discussione.

Le probabili formazioni di Argentina-Uruguay

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Messi, Alvarez, Gonzalez.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Nandez, Araujo, Caceres, Olivera; Valverde, Ugarte; Pellistri, de la Cruz, Ataujo; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1