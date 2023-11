Bolivia-Perù, qualificazioni Mondiali: formazioni e pronostici

Bolivia-Perù è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Sì, è vero, siamo solo alla quinta giornata delle qualificazioni Mondiali sudamericane, ma già qualcosa si può tranquillamente dire, non solo guardando quello che le squadre hanno fatto fino al momento, ma anche andando a vedere quelle che sono le rose a disposizione dei vari tecnici. E una cosa che si può dire è che Bolivia e Perù difficilmente riusciranno a qualificarsi.

I padroni di casa sono fermi a zero punti in classifica con solamente due reti fatte e la bellezza di undici subite; gli ospiti invece di punti ne hanno uno solo, e non hanno mai segnato nelle prime quattro giornate. Di gol invece ne hanno presi cinque, e dimostrano che in difesa qualcosa sanno fare, rispetto almeno agli avversari di giovedì sera. Quindi? Quindi ovviamente sarà una partita con poche, pochissime emozioni anche perché è evidente che i numeri non possono in nessun modo mentire. E onestamente non sappiamo nemmeno chi possa essere tra queste due formazioni la squadra favorita. Certo, forse abbiamo esagerato dicendo che di possibilità non ce ne stanno ormai, ma come detto rimane difficile. La classifica però è davvero corta, visto che l’Ecuador, che al momento sarebbe qualificato, di punti ne ha quattro. Sì, siamo all’inizio.

E allora? E allora ci aggrappiamo a quelli che sono stati gli incroci tra le due formazioni negli ultimi anni. Che mandano un segnale importante, molto importante. La squadra che gioca in casa vince, almeno è successo sempre così negli ultimi cinque scontri diretti tra Bolivia e Perù. E chi siamo noi per dire che anche in questo caso non possa andare a finire in questo modo?

Come vedere Bolivia-Perù in diretta tv o in streaming

La partita Bolivia-Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà giovedì 16 novembre alle 21:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma in questa settimana quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

In un match che di emozioni ne dovrebbe regalare davvero poche, la Bolivia sogna la prima vittoria contro il Perù in queste qualificazioni Mondiali. Trovando anche in questo modo i primi punti del proprio cammino. Sfida ovviamente da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bolivia-Perù

BOLIVIA (5-3-2): Viscarra; Medina, Cuellar, Hquin, Sagredo, Roca; Vaca, Bejarano, Villarroel; Ramallo, Marcelo.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Yotun; Advincula, Carrillo, Polo; Guerrero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0