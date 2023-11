Bayern Monaco-Roma, Champions League femminile: tv, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Roma è una partita del primo turno dei gironi di Champions League femminile e si gioca mercoledì alle 18:45. Dove vederla, pronostici

Inizia l’avventura in Champions League femminile la Roma di Spugna, che questa sera gioca contro il Bayern Monaco, in trasferta. Un girone durissimo per le giallorosse, che hanno lo scudetto al petto, e che sono le uniche che quest’anno giocheranno la massima competizione europea. La Juventus purtroppo è stata eliminata lo scorso agosto dall’Eintracht Francoforte.

Rispetto alla passata stagione la Roma ci arriva a questo appuntamento consapevole della propria forza. Ma a differenza della passata stagione il sorteggio non è stato benevolo, anzi: oltre alle tedesche c’è il Psg e c’è anche l’Ajax, che sarà la squadra che sarà affrontata settimana prossima in Italia. “Serve coraggio” ha detto Alessandro Spugna in conferenza stampa ieri. “Siamo all’altezza” invece è stato il commento di Laura Feirsinger, ex della partita, che è arrivata quest’anno nella Capitale. Insomma, dalle parti giallorosse ci credono anche se la realtà dei fatti dice che per il momento il Bayern Monaco è di un altro livello. Una squadra abituata a vincere, una squadra che fa investimenti diversi.

Bayern Monaco-Roma, dove vederla in tv e in streaming

Bayern Monaco-Roma, gara valida per il primo turno dei gironi della Champions League femminile, è in programma oggi, mercoledì 15 novembre alle 18:45. Il match in questione, così come tutte le partite di questa competizione, si potrà vedere su Dazn, che ha i diritti della Champions e pure della Serie A femminile.

Il pronostico

In questo inizio di stagione la Roma in dieci partite – tutte vinte – ha segnato 44 gol subendone pochissimi. Ma stasera è un’altra storia. Il match comunque dovrebbe vedere anche le giallorosse riuscire ad andare a segno, ma alla fine i tre punti se li dovrebbero prendere le padrone di casa. Match che insomma regalerà anche almeno tre reti complessive. Forse quattro.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Eriksoon, Naschenweng; Zadraril, Stanway; Dalmann, Damnjanovic, Schuller; Buhl.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Greggi; Viens, Giacinti, Haavi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1