Tennis, una Mole di curve così non s’era mai vista a Torino: pubblico in tilt

Tennis, la wag sfoggia un outfit total black che ha mandato in visibilio il popolo dei social: beati i i tifosi presenti alle Atp Finals.

Ha ben più di un motivo, Holger Rune, per sperare di fare bene alle Nitto Atp Finals 2023. Le prime da protagonista, considerando che lo scorso anno era sì volato a Torino in occasione del torneo dei Maestri, ma solo in qualità di riserva. Proprio come era stato, nel 2021, per Jannik Sinner, che era poi subentrato all’infortunato Matteo Berrettini.

Non vorrà certamente sfigurare, il danese, al suo primo vero appuntamento da aspirante re del circuito. In primo luogo perché orgoglioso com’è è sempre animato dalla smania di osare e di dimostrare di cosa possa essere capace. In secondo luogo perché vorrà sicuramente far vedere a tutti che lavorare fianco a fianco con Boris Becker, il suo nuovo allenatore, è un privilegio per pochi. E poi, dulcis in fundo, perché in tribuna ci sarà lei, la dolce Donzella – è questo, ironia della sorte, il suo cognome – che ha fatto breccia nel suo cuore.

Caroline e Holger stanno insieme da una manciata di settimane, ma lei è già diventata la sua “ombra”. È fiera del suo fidanzato tennista e si è subito calata nei panni della wag perfetta. Continua a fare esattamente quello che faceva prima, ossia la modella – ma è anche laureata alla IUM – ma segue la sua dolce metà in giro per il mondo ogni volta che ne ha la possibilità.

Tennis, la fidanzata di Rune superstar alle Finals di Torino

Non è un caso, perciò, che la splendida Caroline si trovi in queste ore a Torino, pronta a fare il tifo per Holger e per sostenerlo nel momento in cui dovesse avere bisogno d’incrociare il suo sguardo.

La fidanzata di Rune ha annunciato il suo arrivo in Piemonte, qualche giorno fa, postando un video della città sui social network. Alcune ore prima, però, aveva condiviso con i follower una “vista” ancor più speciale. Un paesaggio indimenticabile, pieno zeppo di “curve” dinanzi alle quali i fan, non solo quelli del tennis, sono letteralmente rimasti senza parole.

In questo scatto da capogiro, Caroline indossa un completo total black che fa contrasto con la sua candidissima pelle ma che, soprattutto, valorizza a menadito le sue forme. Il top, molto scollato, mette in evidenza il suo splendido lato A, che ruba indubbiamente la scena a tutto il resto. Un décolleté che pare sfidare la gravità e che le ha assicurato, ovviamente, una cascata di like e di cuori.