Formazioni ufficiali Inter-Frosinone: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Frosinone, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte.

La volontà di rispondere ancora una volta alla Juventus, lanciando l’ennesimo campionato nel quale ha da subito interpretato il ruolo della lepre fuggitiva. Il desiderio di chiudere al meglio una settimana già impreziosita dal pass strappato per i quarti di Champions League. La necessità di prepararsi al derby d’Italia tra due settimane forte del primo posto in classifica.

Questi – e tanti altri – gli argomenti con i quali l’Inter di Simone Inzaghi prepara la delicata sfida di campionato contro un Frosinone che non ha alcuna intenzione di snaturare il proprio credo tattico, anzi. Come rivelato da Eusebio Di Francesco, infatti, i ciociari proveranno a non perdere quelle caratteristiche in fase di impostazione e di aggressività grazie ai quali i gialloblu si sono resi protagonisti di un primo scorcio di stagione importante. Ecco le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2) Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

FROSINONE (3-4-2-1):Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, Marchizza; Soulé, Reinier; Cuni

Inter-Frosinone, il pronostico marcatori

Che Lautaro Martinez possa andare a segno non è certamente una novità. Ragion per cui si potrebbe entrare nell’ordine di idee di valutare profili alternativi per cercare una soluzione a sorpresa. Sotto questo punto di vista, occhio ai centrocampisti. Il gioco arioso della compagine di Inzaghi ha negli inserimenti a fari spenti delle mezzali uno snodo cruciale nella pericolosità in zona offensiva. Un passaggio cruciale che i nerazzurri potrebbero valorizzare se ad essere imbeccato in maniera precisa fosse Mkhitaryan. L’armeno sembra essere un’opzione credibile anche perché vede la porta come pochi altri centrocampisti. Se il Frosinone dovesse scoprirsi, l’Inter potrebbe dilagare nell’attacco spasmodico della profondità; il che aprirebbe scenari interessanti per gli inserimenti di Mkhitaryan.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Frosinone

L’Inter avrà il predominio del gioco e sulle corsie esterne proverà a trovare costantemente la superiorità numerica. Dumfries da una parte e Dimarco dall’altra hanno chances importanti per scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Sul fronte opposto, occhio a Mati Soulé: l’attaccante di proprietà della Juventus si è reso protagonista di un primo scorcio di stagione importante. Con la sua qualità potrebbe sgusciare nelle maglie del pacchetto arretrato nerazzurro e scoccare almeno una conclusione per scaldare i guanti di Sommer. Possibili ammoniti Oyono ed Okoli.