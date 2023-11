Inter-Frosinone 2-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Frosinone, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 12 novembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo aver conquistato con due giornate di anticipo la qualificazione agli ottavi in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Frosinone allenato da Di Francesco, una delle sorprese del campionato. I ciociari hanno già conquistato 15 punti in 11 gare.

Inzaghi schiera l’undici migliore a disposizione, recuperando Dumfries sulla destra e riportando Barella in campo dal 1′. Non ha convocato però Asllani, che si è fermato per un affaticamento a poche ore dall’inizio del match.

Eusebio Di Francesco sceglie la difesa a tre e lascia il promettente Ibrahimovic in panchina per piazzare Soulé e Reinier come trequartisti dietro l’unica punta Cuni.

Momenti clou della sfida

I nerazzurri partono senza spingere, dato che il Frosinone approccia la gara con coraggio e forza. Ci provano prima Thuram e poi Lautaro prima del 20′, ma Turati riesce sempre a parare. Il Toro scheggia con il suo tentativo anche la traversa. Al 43′ va in vantaggio l’Inter con un goal magnifico di Dimarco: un sinistro scagliato da centrocampo che supera Turati, che si era posizionato troppo in avanti.

In avvio di ripresa, Thuram viene steso da una scivolata in area: è rigore per l’Inter, se ne incarica il solito Calhanoglu che non sbaglia: 2-0. Il Frosinone va a un passo dal 2-1 con Cheddira, che prende il palo. Barella va vicino al 3-0, poi è Sommer, al 73′, a chiudere sul primo palo per fermare il tiro di Ibrahimovic.

Tabellino e pagelle di Inter-Frosinone

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′, de Vrij), Barella, Calhanoglu (81′, Sensi), Mkhitaryan (69′, Frattesi), Dimarco (81′, Carlos Augusto); Thuram (69′, Arnautovic), Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

​FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola (55′, Ibraimovic), Barrenechea (82′, Caso), Mazzitelli (35′, Brescianini), Marchizza; Soulé, Reinier (82′, Kaio Jorge); Cuni (55′, Cheddira). Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila

MARCATORI: 43′, Dimarco; 48′, Calhanoglu

NOTE: Ammoniti 71′, Bresciani; Recupero: 5′

Il migliore in campo è senza dubbio Dimarco, autore di un goal che sarà ricordato a lungo e di tante corse e numerosi cross (7,5). Bene nell’Inter anche Thuram, sempre vivace e potente in attacco, e Calhanoglu (7). Nel Frosinone il più pericoloso è Cheddira, entrato nel secondo tempo (6,5). Anche il giovane Ibrahimovic è entrato benissimo, creando un po’ di problemi alla retroguardia nerazzurra. Benissimo in difesa per l’Inter Darmian, sia da centrale di destra che da laterale (7). Maluccio invece Dumfries (6).

Moviola e gli highlights della gara

Non sembra limpidissimo il primo rigore dato all’Inter. Sembrano invece esserci altri due episodi molto dubbi. Il primo su un contatto in area su Mkhitaryan e il, all’83’, per un tocco di mano. Ma arbitro e VAR non intervengono.

Ecco gli highlights della gara: