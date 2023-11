Camila Giorgi, vale la pena sforzarsi: lo spettacolo ti ripagherà

Camila Giorgi, non pensare che sia inutile mettere in moto la fantasia: alla fine, ti garantiamo che ne sarà valsa la pena.

C’è chi insegue le luci del Nord e alle vacanze al caldo ha preferito maglie termiche e doposci. Poi c’è chi al mare e alla tintarella non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo, certo che le spiagge, soprattutto quelle tropicali, siano il luogo ideale in cui tirare le somme a fine anno.

E infine c’è chi a tutto ciò antepone le bellezze di casa propria. Il fascino di una passeggiata in centro, di una visita al museo, di un pranzo nei dehors con vista sulle piazze più belle d’Italia sono cose che, per alcune persone, non hanno assolutamente prezzo. Camila Giorgi fa parte di questa categoria, a quanto pare. A differenza di molti suoi colleghi e colleghe, che hanno già fatto la valigia e sono partiti per godersi le tanto agognate vacanze di fine stagione, lei è rimasta a casa. A giudicare dagli scatti che ha postato nelle scorse ore si trova a Firenze, dove risiede ufficialmente.

E sta approfittando di questi giorni di riposo, prima di dare ufficialmente il via alla preparazione invernale, per riscoprire la sua città del cuore. Ha fatto un giro a Palazzo Pitti e immortalato diversi angoli e affreschi, regalando così ai follower la possibilità di addentrarsi con lei nei meandri nello splendido palazzo rinascimentale.

Camila Giorgi, sfocata ma supersexy: selfie micidiale

L’ultimo scatto postato dalla tennista marchigiana su Instagram era, però, di tutt’altro tenore. Raffigurava sempre una meraviglia, ma non rinascimentale, bensì moderna. Perché in primo piano, stavolta, seppur in una chiave assai insolita, c’era lei.

La bella Camila è protagonista della foto in questione, sì, ma non è che si veda in maniera poi così nitida. Si è sparata un selfie allo specchio, ma l’immagine è talmente sgranata che è stato necessario, stavolta, mettere in moto la fantasia e l’immaginazione, per cavarne un ragno dal buco.

Ad una più attenta analisi, si direbbe che la Giorgi indossi un miniabito nero molto succinto e molto, ma davvero molto, corto. E che lo abbia sapientemente abbinato a dei collant di pizzo, tanto per mettere in mostra anche le gambe. Ha i capelli sciolti, sfoggia degli stivali e questo è quanto. Non si vede nient’altro, ma la cosa, chissà perché, ha stuzzicato ancor di più la fantasia dei follower. Quando mai, d’altronde, la campionessa marchigiana ha sbagliato un colpo sui social?