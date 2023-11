I pronostici di lunedì 13 novembre: Serie C e altri campionati

I pronostici di lunedì 13 novembre: iniziata la sosta per le partite delle nazionali, si gioca in Serie C e altri campionati minori.

I principali campionati d’Europa si fermano per lasciare spazio alle nazionali. A partire da giovedì ci saranno le qualificazione agli Europei con impegnata anche l’Italia di Luciano Spalletti, e poi anche il girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali.

Questo lunedì i riflettori sono esclusivamente puntati sulla Serie C italiana. In campo due squadre con un passato recente in Serie A: il Pescara di Zeman parte favorito sul Rimini in una partita da almeno tre gol, stesso discorso per il Benevento contro il Giugliano.

Pronostici altre partite

Almeno un gol per squadra in Juve Stabia-Foggia e Lucchese-Entella, gol in arrivo anche nella First Division della Danimarca nella partita tra Hobro e Hillerod.

Vincenti

• Pescara (in Pescara-Rimini, Serie C, ore 20:45)

• Benevento (in Benevento-Giugliano, Serie C, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Pescara-Rimini, Serie C, ore 20:45

• Benevento-Giugliano, Serie C, ore 20:45

• Hobro-Hillerod, Danimarca First Division, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Juve Stabia-Foggia, Serie C, ore 20:45

• Lucchese-Entella, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pescara vincente e almeno un gol per squadra (in Pescara-Rimini, Serie C, ore 20:45)