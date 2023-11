Berrettini, come si cambia per non soffrire: ha imparato la lezione

Berrettini, questa è la dimostrazione che il campione romano ha imparato la lezione: è cambiato tutto da così a così.

Si dice che Matteo Berrettini sia molto più maturo dei suoi coetanei. Che abbia iniziato a ragionare e a comportarsi da adulto prima del tempo. Non dobbiamo dimenticare però che ha solamente 27 anni e che alla sua età c’è ancora tanto da imparare. E altrettanto da capire.

Lo dimostra il fatto che sia molto cambiato sotto un certo punto di vista, a dimostrazione di come la lezione, se così la si può definire, gli sia effettivamente servita. Ma riavvolgiamo per un attimo il nastro, prima di capire a cosa ci riferiamo e in che modo, appunto, il nostro martello sia cambiato. Ricorderete senz’altro, ma se così non fosse non importa, che nel momento d’oro della sua carriera Berrettini stava insieme alla sua collega Ajla Tomljanovic. La loro storia è iniziata più o meno ai tempi del lockdown e si è poi conclusa, per ragioni che non sono mai state chiarite, all’incirca due anni dopo.

Matteo e la ragazza, croata ma naturalizzata australiana, sembravano avere un’ottima intesa. C’era però un “piccolo” problema alla base del loro rapporto: la gelosia. Ed era stato proprio lui, nell’agosto del 2021, a parlarne durante un’intervista: “Ci scherziamo spesso su questa cosa – aveva risposto quando gli era stato chiesto ironicamente se Ajla fosse più orgogliosa o gelosa di lui – Siamo entrambi abbastanza gelosi, ma in senso buono. Credo sia più orgogliosa che gelosa. Anche lei ha ottenuto dei grandiosi risultati quest’anno e siamo solo orgogliosi dei nostri traguardi. Credo che lei pensasse che fossi un bel ragazzo anche prima, altrimenti non si sarebbe messa con me, quindi va bene così”.

Berrettini, gelosia canaglia: è cambiato tutto

Berrettini aveva quindi ammesso, in quell’occasione, di essere geloso della sua fidanzata di allora. Cosa che stride, invece, con le dichiarazioni, decisamente più recenti, rilasciate dalla sua nuova compagna, la showgirl italiana Melissa Satta.

L’ex velina si è sbottonata molto, nell’intervista che ha rilasciato al settimanale F, dedicando un passaggio anche alle dinamiche interne al loro rapporto. Le è stato chiesto se Matteo fosse geloso e la sua risposta è stata la seguente: “No, forse perché non ne do motivo. Nella vita di tutti i giorni vesto sportivo. Certo, se esco con il mio fidanzato metto i tacchi, un pantalone più femminile, una camicia over un po’ sbottonata, con sotto il reggiseno di pizzo. Ma non mi strizzo”.

La Tomljanovic era un tipo ancor più acqua e sapone, ragion per cui è evidente che la sua gelosia non dipendesse da questo. Significa solo che Berrettini ha semplicemente imparato la lezione e che la sua ritrovata razionalità derivi proprio da questo. Dall’esperienza, che tante volte, si sa, insegna. Insegna ad essere maturi e, come in questo caso, a non soffrire inutilmente.