Rennes-Lione, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Rennes-Lione è una partita della dodicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: tv, probabili formazioni, pronostici

Prima o poi il Lione una partita la dovrà vincere. Per forza. E che non sia questa la settimana giusta? La classifica impone un cambio di marcia immediato alla squadra di Fabio Grosso, clamorosamente ultima in classifica nel campionato francese con soli 4 punti conquistati dopo dieci partite. Insomma, il bottino è davvero terribile per una squadra che ovviamente spera di tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Certo, andare a vincere sul campo del Rennes non è proprio una passeggiata di salute. Ma c’è un però, che ci fa pendere dalla parte degli ospiti: i rossoneri infatti in settimana sono stati impegnati in Europa e, vuoi o non vuoi, l’impegno porta via energie fisiche e mentali. E poi c’è da dire che se andate a vedere le probabili formazioni in fondo a questo articoli, è davvero difficile immaginare come il Lione possa essere ultimo in classifica. Una squadra costruita non tanto per fare un campionato di vertice, ce ne stanno almeno due tre maggiormente attrezzate, ma che sicuramente in Francia si potrebbe giocare la qualificazione alla prossima Champions League. Quindi, dicevamo: prima o poi una vittoria deve arrivare e la nostra sensazione è che sia questa la domenica giusta. Dopo un paio di settimane difficili dopo i fatti di Marsiglia, e con una squadra che, a detta pure di Grosso, si è unita ancora di più. Contro il Metz, nello scorso weekend, la vittoria non è arrivata. Però stavolta sembra proprio essere matura.

Come vedere Rennes-Lione in diretta tv e in streaming

Rennes-Lione è in programma domenica alle 17:05. Il match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lione alla ricerca di una vittoria importante che alla fine sul campo del Rennes potrebbe anche arrivare. Sì, sono gli uomini di Grosso quelli favoriti, che vogliono il primo sorriso stagionale. Pensiamo sia arrivato proprio il momento.

Le probabili formazioni di Rennes-Lione

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Belocian, Theate, Truffert; Le Fee, Matic; Borugeaud, Blas, Gouiri; Terrier.

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Clinton, O’Brien, Diomande; Kumbedi, Alvero, Caqueret, Tagliafico; Diawara; Balde, Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2