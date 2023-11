Lipsia-Friburgo, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Friburgo è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sia per il Lipsia che per il Friburgo è stata una buona settimana. Le due squadre tedesche impegnate entrambe in Europa hanno vinto e hanno soprattutto messo in cassaforte la qualificazione alla fase successiva. Insomma, un sorriso importante arrivato prima di un match che mette in palio dei punti davvero pesanti per la classifica.

Punti pesanti, pesantissimi, soprattutto per il Lipsia, che viene da due sconfitte di fila in Bundesliga, inaspettate, che per il momento hanno fatto perdere il quarto posto, quello che garantirebbe una qualificazione nella massima competizione europea anche il prossimo anno. Certo, andare a imporsi sul campo della Stella Rossa è stato un segnale importante: la squadra si è messa alle spalle il momento negativo e adesso vuole tornare a vincere anche in campionato. Il Friburgo, al momento ottavo, è distante quattro punti per ora dalla zona Europa. Non un avvio di stagione positivo per i bianconeri che hanno l’italiano Grifo in attacco. In campionato non si vince dal 21 ottobre – in casa contro il Bochum – e in generale la situazione non è mai stata abbastanza chiara quest’anno. Servirebbe un immediato quanto importante cambio di marcia che, però, difficilmente arriverà in una partita così complicata come quella contro il Lipsia.

Anche gli ultimi incroci tra le due squadre indicano quella che è una netta superiorità dei padroni di casa: quattro vittore negli ultimi quatto faccia a faccia per gli uomini di Rose. Insomma, dovrebbe arrivare anche il quinto.

Come vedere Lipsia-Friburgo in diretta tv e streaming

Lipsia-Friburgo è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una gara che non dovrebbe regalare chissà quali sorprese, almeno per quanto riguarda il risultato finale che dovrebbe dire Lipsia vittorioso. Poi quella che chiuderà la giornata tedesca sarà quasi sicuramente una partita da almeno tre reti complessive e anche con il Friburgo a segno.

Le probabili formazioni di Lipsia-Friburgo

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Sesko.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kubler; Eggestein, Hofler; Doan, Rohl, Grifo; Holer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1