Liverpool-Brentford, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Liverpool-Brentford è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Andare alla sosta con una vittoria scacciacrisi. Sì, perché dopo il pareggio contro il Luton in Premier League, per il Liverpool di Klopp – assai nervoso alla fine della partita – è arrivata una sconfitta in Europa League contro il Tolosa. Una sconfitta che ha cambiato di nulla la classifica (Reds sempre primi) ma che costringe adesso gli inglesi e vincere le altre due per essere sicuri del primo posto. Non il massimo.

La squadra del tecnico tedesco quest’anno è partita in maniera decisamente diversa rispetto a quello che è stato il cammino dello scorso anno: in campionato il Liverpool è lì, in alto, e ovviamente spera di giocarsi il campionato fino al termine della stagione. Non sarà facile, ma non è nemmeno impossibile per una squadra che in rosa ha dei giocatori che in qualsiasi momento possono fare la differenza. Poi, la settimana, è stata anche quella che ha portato ad una buona notizia: il padre di Luis Diaz infatti dopo il rapimento è stato liberato, quindi il giocatore giocherà, se Klopp decidesse di mandarlo in campo, libero da ogni tipo di pensiero. Tutto bello vero? Diciamo che sembra così, ma non lo è minimamente per un semplice motivo: c’è una squadra da affrontare e il Brentford si presenta ad Anfield forte di tre vittorie di fila anche importanti contro Chelsea e West Ham, le ultime due. Nove punti nelle ultime tre partite che hanno dato un senso diverso alla classifica. Pensare però di vincere (o di fare risultato positivo) in questo momento contro una formazione che è evidente ha il dente avvelenato, ci appare impossibile.

Come vedere Liverpool-Brentford in diretta tv e in streaming

Liverpool-Brentford è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In un match da almeno tre reti complessive la vittoria del Liverpool appare quasi scontata. Gara che si sbloccherà quasi sicuramente nel primo tempo e i Reds, alla fine dei novanta minuti, si porteranno a casa tre punti davvero importanti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brentford

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Jota.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Onyeka, Janelt; Mbeumo, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1