I pronostici di sabato 11 novembre: dopo la tre giorni di coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

La dodicesima giornata di Serie A prosegue al sabato con le consuete tre partite in programma alle 15:00, alle 18:00 e alle 20:45. Il Milan dopo avere rilanciato le proprie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League proverà a rilanciarsi in campionato, ma dovrà farlo in casa del Lecce affamato di punti dopo la beffa subita in rimonta all’Olimpico contro la Roma. I gol non dovrebbero mancare.

A seguire scenderà in campo la Juventus, che nonostante l’emergenza a centrocampo ha le carte in regola per battere il Cagliari. I bianconeri puntano prima di tutto sulla solidità difensiva, ecco perché sarà difficile assistere a una goleada: più probabile una vittoria con un numero di gol segnati tra due e quattro.

Pronostici altre partite

In giro per l’Europa probabili anche le vittorie di Arsenal, Real Sociedad e Real Madrid rispettivamente contro Burnley, Almeria e Valencia. Tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio a Stoccarda-Borussia Dortmund, Reims-PSG e Le Havre-Monaco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus segna tra due e quattro gol in Juventus-Cagliari, Serie A, ore 18:00

Vincenti

• Arsenal (in Arsenal-Burnley, Premier League, ore 16:00)

• Real Sociedad (in Almería-Real Sociedad, Liga, ore 16:15)

• Real Madrid (in Real Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Stoccarda-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

• Real Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00

• Reims-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Wolverhampton-Tottenham, Premier League, ore 13:30

• Lecce-Milan, Serie A, ore 15:00

• Le Havre-Monaco, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Manchester United vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester United-Luton Town, Premier League, ore 16:00)