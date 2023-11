Barcellona-Alaves, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Alaves è una partita della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una settimana difficile per il Barcellona. Battuto in Champions League dallo Shakhtar in trasferta. Una sconfitta ovviamente non pronosticabile per i catalani, che però nemmeno quando sono andati sotto – e avevano tutto il tempo per recuperare – sono riusciti a rimettersi in carreggiata. Sarà meglio per Xavi prenderlo come un importante campanello d’allarme.

La classifica della Liga, comunque, sorride in questo momento alla squadra padrona di casa soprattutto perché la scorsa settimana è stato sfruttato al meglio il pareggio del Real Madrid con la vittoria sul difficile campo della Real Sociedad. Zero a uno con rete nel recupero di Araujo per quella che è stata una vera e propria esplosione di gioia. Non vogliono in nessun modo abdicare i catalani, che sanno benissimo come questa partita prima della sosta possa essere decisiva. Il calendario aiuta, senza dubbio: l’Alaves, che pure arriva a questo appuntamento dopo la bella vittoria contro l’Almeria, non creerà nessun tipo di problema. Anche perché il cammino in trasferta degli ospiti è netto: in questa stagione mai è arrivata una vittoria fuori casa. Solamente sconfitte, tante, e pochi pareggi. In poche parole non c’è davvero modo di pensare che la squadra di casa non possa prendersi una facile vittoria per andare alla sosta sapendo di aver fatto il proprio.

Dove vedere Barcellona-Alaves in diretta tv e streaming

Barcellona-Alaves è una gara valida per la tredicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara che il Barcellona vincerà senza problemi e che alla fine dei novanta minuti dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Quasi sicuramente tutte da una parte. Sì, il Barcellona in questo match dovrebbe anche riuscire a non prendere nessun gol.

Le probabili formazioni di Barcellona-Alaves

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Crhistensen, Alonso; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowki, Ferran Torres.

ALAVES (4-2-3-1): Silvera; Gorosabel, Abqar, Sediar, Lopez; Blanco, Guevara; Rioja, Hagi, Guridi; Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0