Aston Villa-Fulham, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Fulham è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Più difficile del previsto la vittoria dell’Aston Villa contro l’Az Alkmaar. Ma alla fine della fiera gli inglesi si sono presi i tre punti ed è quello che contava. Il modo migliore per prepararsi ad un match difficile come quello contro il Fulham in programma nel pomeriggio di domenica. Un match che i padroni di casa vogliono vincere per continuare a rimanere in zona Europa. E con la possibilità anche di toccare la zona Champions League.

Si è fermata domenica scorsa per l’Aston Villa una lunga striscia di risultati utili. Una striscia così importante che ha portato la squadra al quinto posto in classifica. I padroni di casa, comunque, hanno dimostrato con l’affermazione contro gli olandesi di aver messo alle spalle il ko, ma adesso sono chiamati alla prova del nove contro il Fulham. Che di grossi problemi non ne dovrebbe rappresentare: gli ospiti che hanno perso all’ultimo minuto la scorsa settimana contro il Manchester United, non sembrano essere in grado di creare dei fastidi ad una squadra costruita, ovviamente, per cercare obiettivi diversi. Insomma, l’Aston Villa se ne dovrebbe andare alla sosta con tre punti importanti, di quelli che possono decisamente indirizzare il proseguo della stagione. Anche perché in Europa, adesso, il cammino è anche e decisamente in discesa.

Come vedere Aston Villa-Fulham in diretta tv e in streaming

Aston Villa-Fulham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, e forse anche qualcuno in più, l’Aston Villa è favorito contro un Fulham che non sarà in grado di tenere il ritmo di una squadra forte e che lo sta dimostrando, oltre alle parole, con dei risultati importanti.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fulham

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Zaniolo; Duaby, Watkins.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Bassey, Ream, Robinson; Wilson, Palhinha; Iwobi, Pereira, Willian; Rodrigo Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1