Siviglia-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Betis è una partita della tredicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Mentre in Italia domenica sarà iniziato da mezzora il derby della Capitale, quello tra Lazio e Roma, in Spagna comincerà quello di Siviglia, tra due squadre che sicuramente, anche per quella che è loro indole, cercheranno di vincere più che pensare a non perdere. Sì, la sfida tra Siviglia e Betis è sempre ricca di emozioni, di scontri, di tensione. Una gara diversa dalle altre, com’è giusto che sia una sfida tra due formazioni che metteranno tutto in campo.

Due squadre che arrivano alla stracittadina con una situazione di classifica completamente diversa, ma che da un paio di stagioni non è una novità. I padroni di casa lottano nelle zone basse della graduatoria – ed è una cosa incredibile vista la rosa – gli ospiti invece giocano per un piazzamento Champions League. Quasi al contrario di quello visto per molti anni. E anche il momento è decisamente diverso. La squadra che ha vinto l’Europa League nella finale discussa contro la Roma, nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta e nel corso della settimana ha perso contro l’Arsenal in Champions League compromettendo il proprio cammino europeo. Il Betis di Pellegrini invece arriva da un filotto di cinque vittorie di fila, e anche se ha giocato giovedì sera in Europa League, lo ha fatto in casa contro l’Aris Limassol vincendo senza problemi. Insomma, come dire: tutto porta a quella che potrebbe una vittoria ospite. Ma un derby è sempre un derby, e potrebbe anche essere l’occasione di un rilancio clamoroso dei padroni di casa.

Sì, pensiamo sia davvero difficile che il Betis possa riuscire a vincere questo match. E crediamo che il Siviglia possa davvero rinascere in una partita del genere.

Dove vedere Siviglia-Betis in diretta tv e streaming

Siviglia-Betis è una gara valida per la tredicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra, il Siviglia potrebbe trovare quello che sarebbe un vero e proprio colpaccio. Una gara che i padroni di casa possono vincere e rilanciarsi in maniera prepotente in classifica. Quale occasione migliore se non in un derby?

Le probabili formazioni di Siviglia-Betis

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Pedrosa; Sow, Jordan, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Rodriguez, Roca; Diao, Isco, Perez; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1