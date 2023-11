Monza-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Torino è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Monza c’ha messo un po’ di tempo a carburare, non è stata una partenza entusiasmante quella dei brianzoli, ma nelle ultime settimane i biancorossi hanno recuperato terreno e grazie al successo ottenuto domenica in casa del Verona (1-3) sono tornati a frequentare la parte sinistra della classifica, raggiungendo la Lazio a quota 16 punti.

L’ottimo momento della squadra di Raffaele Palladino è certificato dagli otto risultati positivi da metà settembre in poi, con l’unica eccezione della sconfitta all’Olimpico contro la Roma, maturata nei minuti finali e con un uomo in meno. In terra scaligera, una settimana fa, per la seconda volta in questa stagione il Monza ha segnato più di due gol – c’era già riuscito contro la Salernitana – e il principale protagonista è stato Lorenzo Colombo (doppietta) arrivato in prestito dal Milan negli ultimi giorni di mercato dopo aver dimostrato di poter fare bene anche in massima serie a Lecce lo scorso anno. Sarà di nuovo lui a guidare l’attacco brianzolo nel match con il Torino, apparso in ripresa nelle ultime due gare, entrambe vinte contro Lecce e Sassuolo.

Sei punti fondamentali per tornare a muovere una classifica nella quale per circa un mese i granata non avevano fatto grossi passi in avanti, totalizzando soltanto due punti tra Roma, Lazio, Verona, Juventus e Inter. Gli uomini di Ivan Juric a Monza hanno l’occasione di avvicinarsi alla zona Europa ma per riuscirci dovranno aumentare la produzione offensiva. Tra le prime dodici in classifica è quello del Toro l’attacco meno prolifico, con soli 9 gol realizzati in undici giornate.

Monza-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Poche novità nel Monza, privo di Cittadini, Izzo e Caprari e dello squalificato Gomez. Dietro Carboni è favorito sull’ex interista D’Ambrosio, sulle fasce spazio a Ciurria e Kyriakopoulos.

Non si svuota l’infermeria in casa Torino: nella trasferta brianzola Juric dovrà fare a meno anche di Ricci e Rodriguez, usciti per infortunio contro il Sassuolo. Centrocampo a cinque per il tecnico croato, con Bellanova e Lazaro sulle corsie esterne. In difesa c’è Sazonov.

Come vedere Monza-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Monza e Torino è in programma sabato alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Monza e Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Torino è imbattuto con il Monza nei due precedenti in Serie A ed il comun denominatore delle sfide dello scorso anno sono i gol: biancorossi e granata sono andati a segno sia all’andata che al ritorno. Ci aspettiamo un’altra gara movimentata tra due squadre che sembrano aver ritrovato certezze e fiducia. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Monza-Torino

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Sazonov; Bellanova, Tameze, Ilic, Linetty, Lazaro; Zapata, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1