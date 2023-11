Serie B, formazioni e pronostici di domenica 12 novembre (ore 16:15)

Serie B, sono quattro le partite in programma domenica 12 novembre alle 16:15. Probabili formazioni, pronostici, e dove vedere le partite

Domenica assai interessante in Serie B per diversi motivi. Il primo è perché scende in campo la capolista Parma, che ormai sembra aver allungato e vuole andare alla sosta contenta e felice. E poi perché sulla panchina della Ternana c’è il debutto di Breda, un ritorno, che ha preso il posto dell’esonerato Lucarelli.

Ma non solo per questo, ovviamente: sono altri i motivi interessanti. Un Palermo che è alla ricerca di una continuità trovata solamente a fasi alterne in questa stagione, ma anche per la Cremonese che a Brescia cerca il colpaccio che potrebbe costare caro a Gastaldello, da un poco di tempo ormai nel mirino del presidente Cellino. Andiamo a vedere, quindi, quelli che soni i nostri pronostici per le sfide di domenica.

Serie B, come vedere le partite in diretta tv e in streaming

La Serie B, quest’anno, si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B. E così vale anche per tutti i match in questione.

Il pronostico di Brescia-Cremonese

Sì, Gastaldello rischia grosso. E siccome la Cremonese di Stroppa è una squadra costruita per arrivare davanti in questo campionato, non ci stupiremmo di una vittoria di Coda e compagni. Con un quasi naturala ribaltone sulla panchina dei padroni di casa.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, Van de Looi, Fogliata, Huard; Moncini, Borrelli.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vasquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2