Monza-Torino 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Monza-Torino, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 11 novembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Monza di Palladino, una delle sorprese di questo avvio di stagione in Serie A, ospita il Torino allenato da Juric, che dopo la vittoria contro il Sassuolo, cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. I brianzoli hanno ottenuto un risultato positivo in sette delle ultime otto partite di campionato: l’unica sconfitta è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre (con goal di El Shaarawy al 90′).

Per il Toro sono indisponibili tanti uomini: Djidji, Pellegri, Ricci, Rodriguez, Schuurs, Soppy e Vojvoda. Palladino, invece, deve ancora rinunciare a Izzo e a Caprari. Juric schiera quindi Vlasic sulla trequarti, dietro Zapata e Sanabria. Palladino risponde con Colpani e Pessina alle spalle di Colombo. Prima da titolare per Bondo in mediana.