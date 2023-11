Sinner-Tsitsipas, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming e pronostici

Sinner-Tsitsipas è un match valido per la fase a gironi degli Atp Finals di Torino: orario, diretta tv, streaming e pronostico dell’incontro.

Forse poteva andare meglio, forse no. Qualcuno pensa che sia andata benissimo, qualcuno che abbia avuto una sfiga immensa. Il sorteggio delle Nitto Atp Finals 2023 ha catapultato Jannik Sinner nel girone verde, in compagnia di tre titani: Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune.

Un trio che non si farà domare tanto facilmente, ma non è che dall’altra parte ci siano le nuove leve di un circolo sperduto fra le montagne, ecco. Sta di fatto che il primo rivale del numero 1 d’Italia, ai piedi della Mole, sarà il dio greco del tennis, vale a dire Tsitsipas. Una mina vagante, uno che ha battuto Sinner per ben 5 volte su un totale di 7 faccia a faccia. Ma erano altri tempi, era un altro Stefanos. Quello che è approdato a Torino nelle scorse ore è un tennista reduce da una stagione molto difficile e controversa, in cui ha giocato a ritmi e livelli ben distanti da quelli ai quali ci aveva abituato. Ha vinto un solo titolo e acciuffato un unico risultato degno di nota: la finale dell’Australian Open. Dopodiché, il nulla, o quasi. Come se si fosse perso per strada e vagasse alla cieca, incapace di tornare indietro. Quello che si troverà davanti sarà invece un Sinner tutto nuovo. Un Sinner che non ha avuto paura della sua bestia nera per eccellenza, Daniil Medvedev, figurarsi se ne avrà di un greco un po’ sottotono e arrugginito.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valido per la fase a girone degli Atp Finals, sarà trasmesso domenica 12 novembre in esclusiva su Sky non prima delle 14:30. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Inoltre, per chi non potesse seguire l’incontro in TV, c’è sempre l’opzione streaming da non scartare. Sinner-Tsitsipas sarà trasmessa anche su Sky GO e NOW TV.

Sinner-Tsitsipas: il pronostico

Il fatto che Tsitsipas abbia perso la bussola e che Sinner (quarto favorito per la vittoria, secondo i bookmaker) sia in stato di grazia potrebbe non essere, magari bastasse questo, garanzia di successo. L’azzurro ha sempre patito l’eccellente servizio del greco – il cui gioco, come se non bastasse, ben si sposa con l’indoor supersonico del Pala Alpitour – ed è questo il primo rebus che Jannik dovrà risolvere, se vorrà aggiudicarsi il primo incontro delle Atp Finals. Sinner parte comunque avvantaggiato e vincerà il match, verosimilmente, in non meno di 20 game.