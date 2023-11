Lazio-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Roma è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Maurizio Sarri e José Mourinho hanno contribuito ad “accendere” un derby già solitamente infuocato come quello tra Lazio e Roma, entrambe in ritardo sulla tabella di marcia a causa di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

I due tecnici in settimana hanno battibeccato a distanza: quello biancoceleste ha replicato al giallorosso, che aveva lamentato il fatto di avere meno ore a disposizione rispetto al collega per preparare la partita, visto che la Roma è impegnata di giovedì in Europa League. Non si è fatta attendere la risposta di Sarri, che dopo la vittoria in Champions League con il Feyenoord – fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale – ha definito “amichevole” la gara che i giallorossi avrebbero dovuto disputare in Europa League contro lo Slavia Praga – poi terminata 2-0 per i cechi – dato che la Roma aveva praticamente la qualificazione in tasca. Immediata la controreplica dello Special One, che ha parlato di “mancanza di rispetto” ed ha ricordato la differenza di titoli in bacheca tra lui e quelli di Sarri. Una vigilia di fuoco, insomma, per due squadre che al momento sarebbero fuori da tutto: Roma soltanto settima, Lazio addirittura decima.

Continuano gli alti e bassi dei biancocelesti, che dopo tre vittorie consecutive in campionato venerdì scorso sono caduti a Bologna (1-0), subendo proprio il sorpasso dei giallorossi, che all’ultimo respiro hanno battuto 2-1 il Lecce, ribaltato in pieno recupero dai gol di Azmoun e Lukaku. La Lazio, pur non giocando una grande partita, si è prontamente riscattata in Champions League castigando gli olandesi grazie al ritrovato Immobile (1-0), mentre gli uomini di Mourinho hanno perso malamente a Praga, riaprendo i giochi per il primo posto nel girone e facendo andare su tutte le furie il tecnico di Setubal.

Lazio-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

L’eroe dell’ultimo derby, Zaccagni, ha rimediato una contusione ad un ginocchio e non sarà della partita. Sarri potrebbe dover rinunciare anche a Luis Alberto, alle prese con un affaticamento muscolare dopo la sfida con il Feyenoord. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse dare forfait verrà sostituito da Kamada. In forte dubbio anche la presenza di Marusic.

Solita emergenza difensiva per Mourinho, ancora costretto a fare a meno di Smalling. Non recuperano né Spinazzola né Pellegrini, sulle fasce dovrebbero agire Karsdorp e Zalewski, mentre l’attacco giallorosso sarà sulle spalle di Lukaku e Dybala.

Come vedere Lazio-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sarri è in vantaggio 3-1 negli scontri con Mourinho e lo scorso anno si aggiudicò entrambi i derby con la Roma, battuta 1-0 sia all’andata che al ritorno. Neanche stavolta c’è un netto favorito, anche se la vittoria con il Feyenoord potrebbe dare la giusta spinta ai biancocelesti, che molto probabilmente eviteranno la sconfitta. Si profila un match tirato ma non necessariamente troppo prolifico. Occhio alle sanzioni: l’ultima stracittadina finì con ben tre espulsi (Roma in nove e Lazio in dieci).

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Lazio-Roma: chi vince? Lazio

Pareggio

Roma View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1