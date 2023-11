Atp Finals, i Maestri preferiscono le bionde: tutte le wag del Pala Alpitour

Atp Finals, le wag dei campioni in gara si accingono a far sognare il pubblico del Pala Alpitour: ecco chi sono.

Sono forti, fortissimi. E ricchi, ricchissimi. Ma anche innamorati, anzi, innamoratissimi. Tutti, o quasi. Già, perché uno solo tra i Maestri che si batteranno nei prossimi giorni sul cemento indoor del Pala Alpitour è single. Almeno in teoria, non essendoci prove che dicono il contrario.

Chi è sposato, chi è fidanzato, sta di fatto che sette degli otto tennisti in gara stanno con altrettante donne bellissime. Tutte molto diverse fra loro e tutte rigorosamente impegnate in ambiti diversi. Una sola fra loro gioca a tennis professionalmente e si tratta, ovviamente, dell’iberica Paula Badosa, che da qualche mese sta insieme al greco Stefanos Tsitsipas. La bella spagnola si trova al momento a Siviglia per la Billie Jean King Cup, ma siamo pronti a scommettere che correrà a Torino non appena le sarà possibile, per sostenere il campione del suo cuore.

E dovrebbe essere già atterrata ai piedi della Mole anche Maria Braccini, la splendida fidanzata tutta curve dell’azzurro Jannik Sinner. L’influencer è la sua ombra, ma si muove sempre nel buio: l’altoatesino non ama che si parli delle sue cose private e sta sempre bene attento, quindi, a non mostrarsi in pubblico con lei. Maria, addirittura, a differenza di tutte le altre wag, non siede mai nel box riservato al team.

Atp Finals, chi sono le mogli e fidanzate dei campioni in gara

Potrebbe varcare i tornelli del Pala Alpitour, per la prima volta in assoluto, la sensualissima Caroline Donzella, la sola bruna in un mare di bionde. Lei e Holger Rune sono usciti allo scoperto da poco ed è assai probabile che la ragazza abbia deciso di accompagnarlo in questa avventura.

Chi sicuramente siederà tra gli spalti è Jelena Ristic, moglie di Novak Djokovic. C’è sempre stata nei momenti cruciali della carriera del serbo e non mancherà neanche stavolta, visto che in ballo c’è la possibilità che il numero 1 al mondo vinca le Finals per la settima volta e batta il record di Roger Federer.

In tribuna potrebbe esserci, poi, Daria Dariach, moglie di Daniil Medvedev e mamma, da un anno, della piccola Alisa. Difficile prevedere se ci sarà anche Anastasija Humotova, fidanzata di Andrey Rublev. Di tutte le wag appena citate lei è quella più discreta, al punto che il suo profilo Instagram è chiuso e inaccessibile agli impiccioni.

Risponderà presente all’appello anche Sophia Thomalla, la magnetica dolce metà di Alexander Zverev. Dovreste aver capito, a questo punto, che il solo ad aver raggiunto Torino in solitaria sia Carlos Alcaraz. Al numero 2 del mondo sono stati attribuiti i flirt più disparati, ma nessuno di questi, almeno così pare, si sarebbe trasformato in qualcosa di più serio. Fan di Carlitos, se ci siete, fatevi sotto…