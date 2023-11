Fiorentina-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Bologna è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Da qualche anno a questa parte il derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna ha un sapore diverso, coi viola tornati a lottare stabilmente per l’Europa e i felsinei che, con Thiago Motta in panchina, sognano di ricalcarne quanto prima le orme. In questo momento, in classifica, sono i rossoblù ad essere davanti: sono sesti, hanno un punto in più degli uomini di Vincenzo Italiano e coltivano legittimamente ambizioni europee.

Il Bologna è a pieno titolo una delle più belle sorprese di questa prima parte della stagione, a riprova dell’ottimo lavoro svolto finora dall’allenatore italo-brasiliano, al suo secondo anno sulla panchina emiliana e già da tempo nel mirino di diverse big, non solo italiane. Ma se Motta può contare su una rosa piena zeppa di giocatori giovani ed interessanti e che sta contribuendo a valorizzare, il merito è anche di una società che, per quanto riguarda lo scouting, ha fatto passi da gigante. L’attaccante olandese Zirkzee, ad esempio, è diventato una certezza, così come lo scozzese Ferguson, entrambi a quota 3 gol. I rossoblù arrivano a Firenze sulle ali dell’entusiasmo. Non perdono dalla prima giornata di campionato e venerdì scorso sono riusciti ad imbrigliare pure la Lazio, battuta 1-0 al “Dall’Ara”. Momento di down invece per la Viola, che sembra essersi smarrita dopo la vittoria di Napoli: da allora i gigliati hanno rimediato tre sconfitte in campionato (Empoli, Lazio e Juventus), prevalendo nel frattempo solo sul modestissimo Cukaricki in Conference League (6-0 all’andata e 0-1 al ritorno).

Fiorentina-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Nzola si è sbloccato anche in coppa (su rigore) ma nel complesso la sua prestazione è stata insufficiente: se Beltran dovesse tornare a disposizione sarà probabilmente l’argentino a partire titolare. Cercherà di bruciare le tappe anche Kayode, altrimenti toccherà ancora a Parisi giocare a destra.

Soliti dubbi per Motta: dietro Beukema è insidiato da Bonifazi, mentre sulla corsia mancina Saelemaekers è in ballottaggio con Karlsson. Più Orsolini di Ndoye.

Come vedere Fiorentina-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Bologna, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle ultime partite la manovra della Viola è stata lenta e prevedibile e la sconfitta con la Juve nonostante il dominio totale del gioco ha confermato le difficoltà realizzative della Fiorentina contro squadre difensivamente molto organizzate, che tendono a chiudere ogni spazio all’avversario. Il camaleontico Bologna già nella passata stagione ha fatto male ai gigliati di Italiano, battendoli sia all’andata che al ritorno, e può ben comportarsi anche al “Franchi” in una gara in cui entrambe dovrebbero segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1