Udinese-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Atalanta è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Il miglior modo per dimenticare la sconfitta con l’Inter era chiudere ogni discorso in Europa League ed in settimana l’Atalanta ha staccato con due giornate d’anticipo un biglietto per la fase ad eliminazione diretta. Ora non rimane da capire se i bergamaschi dovranno disputare gli spareggi con le retrocesse dalla Champions League oppure se, nel caso in cui passassero come primi nel girone, si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale.

Contro gli austriaci dello Sturm Graz, che all’andata erano riusciti a frenare la Dea, è stato decisivo un gol del difensore Djimsiti ad inizio secondo tempo (1-0), all’interno di un match in cui la squadra di Gian Piero Gasperini non ha rischiato sostanzialmente nulla ed è rimasta sempre in controllo della partita. I nerazzurri adesso cercheranno di riprendere la corsa per il quarto posto campionato: Calhanoglu e Lautaro Martinez (1-2) domenica scorsa hanno inflitto la prima sconfitta casalinga all’Atalanta, che prima della sfida con l’Inter al Gewiss Stadium non aveva neppure incassato gol. La Dea si è vista dunque scavalcare dal Napoli e la truppa di inseguitrici, alle sue spalle, è diventata abbastanza nutrita, con ben sei squadre racchiuse in pochi punti. Ha momentaneamente abbandonato la zona retrocessione invece l’Udinese che, a sorpresa, si è imposta a San Siro sul Milan (0-1), centrando il primo successo stagionale dopo un inizio da incubo. Sembra funzionare la cura Cioffi: con il nuovo tecnico in panchina sono già arrivati 4 punti, solo due in meno di quelli raccolti dal suo predecessore Sottil nelle prime nove giornate di campionato.

Udinese-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Infermeria sempre piena in casa Udinese (Kristensen, Davis, Ehizibue, Semedo, Deulofeu, Brenner ed Ebosse rimangono indisponibili) motivo per cui Cioffi sembra orientato a confermare l’undici che è uscito vittorioso da San Siro. Davanti spazio a Success e Pereyra.

Tanti ballottaggi da risolvere per Gasperini, che oltre agli infortunati Touré, De Ketelaere e Ruggeri dovrà fare a meno anche dello squalificato Toloi. Sulle fasce giocheranno Zappacosta e Hateboer, in difesa invece si rivede Scalvini.

Come vedere Udinese-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Atalanta, in programma domenica alle 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sette vittorie e quattro pareggi: questo lo score dell’Atalanta nelle ultime undici sfide con i friulani, che non battono la Dea addirittura dal 2017. Il segno “gol” è sempre uscito negli ultimi otto precedenti e non sarebbe una sorpresa se si verificasse anche stavolta, visto che l’Udinese con Cioffi in panchina ha sempre segnato almeno una rete, compresa la gara di Coppa Italia con il Cagliari. Atalanta leggermente favorita.

Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemuro; Pereyra, Success.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

L'Udinese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2