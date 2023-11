Berrettini non se l’aspettava: è accaduto all’improvviso, che tranvata

Berrettini, questo sì che è stato un autentico fulmine a ciel sereno: non se l’aspettava nessuno, men che meno lui.

Non dovrà solo cercare un allenatore che sappia affiancarlo, supportarlo e “domarlo” come ha fatto, per 13 lunghissimi anni, Vincenzo Santopadre. Dovrà ricostruire il suo team da zero, individuare delle figure adatte allo scopo e sperare che questo cambiamento possa rivelarsi proficuo dal punto di vista del rendimento e della classifica.

Le prossime settimane saranno quindi molto impegnative per Matteo Berrettini, che dopo aver detto addio al suo storico mentore dovrà di fatto ricominciare da zero. Che non è esattamente una prospettiva spaventosa, anzi. Ogni tanto fa bene uscire dalla propria comfort zone, circondarsi di persone nuove e confrontarsi con sfide diverse da quelle che si è sempre affrontate. E sarà più facile per lui riuscirci, avendo già trovato una certa stabilità su un fronte opposto a quello sportivo.

La storia d’amore con la showgirl Melissa Satta procede a gonfie vele e avere il suo sostegno incondizionato, in questo momento, potrebbe fare la differenza per il tennista romano. I due fanno sempre più sul serio e lo dimostra il fatto che nel selfie scattato in ascensore, quello che li ritrae insieme a Maddox, l’ex velina abbia scritto “Family in Montecarlo”. Parole grosse, ma certamente sentite. E rappresentative, appunto, delle serissime intenzioni che hanno.

Berrettini, ma quale flirt: qui si fa sul serio

Non sono supposizioni. Quanto vera sia questa relazione e quante speranze stiano riponendo nel loro futuro lo ha fatto capire, fra le righe ma non troppo, la stessa Melissa. La Satta, nell’intervista rilasciata ad F e pubblicata nella giornata di mercoledì, si è lasciata andare a diverse confessioni che non sono passate inosservate.

Ha confermato quanto detto già a Belve, ossia di volere un altro figlio. Quanto alla possibilità di convolare a nozze col martello romano, ha risposto così: “Matrimonio? Ancora? L’ho già fatto. Mi risposerei solo se l’altra parte lo desiderasse molto“. Non chiude le porte all’ipotesi che possa accadere, insomma, ma lascia chiaramente intendere che l’ultima parola, in tal senso, spetterà a Matteo e al suo desiderio, tutto da appurare, di metter su famiglia.

Un passaggio molto importante, che ci rivela un retroscena inaspettato, riguarda infine l’inizio del loro amore: “E dire che quando ho conosciuto Matteo, in vacanza, sembrava un flirt. Credo che nessuno dei due – ha raccontato Melissa – se lo aspettasse. È stato un fulmine a ciel sereno. Ma forse, quando le cose nascono così, funzionano meglio”. Una tranvata in piena regola, dunque. Una botta inaspettata, sì, ma una volta tanto di quelle belle.