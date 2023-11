Le Havre-Monaco, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Le Havre-Monaco è una partita della dodicesima giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Sì, terzo in classifica, ma la vetta poi non è così lontana. Ecco perché il Monaco di Hutter, contro un Le Havre che sta continuando a stupire, non vuole in nessun modo perdere terreno da quelle che stanno davanti. E saprà già i risultati delle stesse nel momento in cui scenderà in campo. Che non è una cosa di poco conto.

Favoriti i monegaschi, senza discussione. Anche se i padroni di casa sono lì, poco fuori dalla zona Europa, e arrivano a questo match da una vittoria in trasferta. E sappiamo bene come vincere aiuti sempre a farlo. Ma non ci sentiamo in nessun modo di dire che il Le Havre in questo match possa riuscire a fare punti, soprattutto per un motivo fondamentale: in casa il cammino non è dei migliori nonostante nelle ultime cinque uscite siano arrivate pure due vittorie. Il Monaco, poi, fuori casa, ha perso solamente contro il Lilla l’ultima volta ed aveva piazzato prima una serie di quattro risultati utili fuori dalla propria comfort zone. Insomma, possiamo tranquillamente dire che Balogun e compagni potrebbe riuscire a tornare a casa con una bella vittoria. Una di quelle che fanno morale.

Come vedere Le Havre-Monaco in diretta tv e in streaming

Le Havre-Monaco è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante – e nemmeno qui ci possono essere discussioni – non sarà semplicissimo per il Monaco riuscire a vincere questo match, ci sentiamo di dire che gli ospiti possano fare il colpaccio. Una gara che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Ma la vittoria, per noi, è quasi scritta.

Le probabili formazioni di Le Havre-Monaco

LE HAVRE (3-4-2-1): Desmas; Salmier, Youte, Lloris; Nego, Kuzyaev, Toure, Casimir; Grandsir, Aliou; Bayo.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Fofana, Zakaria, Jakobs; Akliouche, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2