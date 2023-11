Montpellier-Nizza, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Montpellier-Nizza è una partita della dodicesima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Primo in classifica dopo undici giornate, davanti al Psg e al Monaco. Diciamo che il cammino di Francesco Farioli, tecnico del Nizza, fino al momento è stato decisamente entusiasmante. Una squadra, la sua, che gioca a memoria, che concede pochissimo, e che sa colpire nei momenti importanti del match. Quando poi per le avversarie non c’è più tempo per recuperare.

Si sta parlando molto anche in Italia di quello che il giovane tecnico italiano sta riuscendo a fare nel campionato francese, tant’è che si parla anche di un possibile interesse del Napoli visto che Rudi Garcia non è che stia facendo benissimo. Ma dalla prossima stagione, ovviamente, adesso le idee sono tutte per questa squadra che sta stupendo e che non ha nessuna intenzione di andare alla sosta da seconda in classifica. E le possibilità di rimanere davanti a tutti ci sono per il Nizza, visto che sì gioca in trasferta, ma il Montpellier, impelagato sotto, non può creare chissà quali particolari problemi. Soprattutto in un momento del genere dove tutto, davvero, gira alla perfezione.

E poi c’è da sottolineare un altro dato, decisamente importante: nelle ultime cinque uscite fuori casa, il Nizza ha pareggiato contro il Lorient (1-1), e poi ha vinto le ultime quattro e tra queste c’è stato lo scontro contro il Psg. Insomma, non possono esserci davvero dubbi.

Come vedere Montpellier-Nizza in diretta tv e in streaming

Montpellier-Nizza è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sì, il calcio ovviamente non è una scienza esatta e quindi in una gara potrebbe succedere sempre di tutto. Ma in questo momento il Nizza sta troppo bene per pensare possa perdere. Gara bloccata, come tutte quelle viste al momento, con una grande attenzione difensiva del Nizza che potrebbe colpire come detto in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Montpellier-Nizza

MONTPELLIER (4-3-3): Lecomte; Sacko, Esteve, Jullien, Sainte-Luce; Chotard, Ferri, Savanier; Al Tamari, Adams, Khazri.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Rosario, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Boga, Moffi, Laborde.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1