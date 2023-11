Gratta e Vinci, la Doppia Sfida la vincono così: 500mila euro

Gratta e Vinci, la Doppia Sfida stavolta la vincono i giocatori. Il colpo grosso con uno dei tagliandi che offre due possibilità di riscossione

Non è da tantissimo tempo in circolazione questo tagliando, parliamo del Doppia Sfida, che ha un valore commerciale di 5 euro e che offre come possibilità di vincita massima la bellezza di 500mila euro. Ma da quanto è entrato in gioco pure lui in pochissimo tempo è diventato uno dei più amati.

Sarà perché offre al giocatore la possibilità di una vincita con due modalità di gioco abbastanza semplici, senza nemmeno stare lì a vedere chissà quali regole. Infatti, il Doppia Sfida, oltre al classico numeri vincente da cercare tra i propri, riesce a farti vincere anche se nell’area gioco ci sono tre importi uguali. Ad esempio, se non ci sono numeri vincenti ma ci sono tre importi da 5 euro, allora i soldi sono vinti. Nessun bonus diverso, nessun segno da prendere: molto molto easy, ed è probabilmente per questo che continua a circolare con estrema velocità.

Gratta e Vinci, il Doppia Sfida regala 500mila euro

E poi nei giorni scorsi, così come racconta Agimeg.it, ha regalato la bellezza di 500mila euro ad un fortunato giocatore che a Cagliari ha deciso di comprarlo. Non sappiamo con quale modalità di gioco è riuscito il grande colpo, quello che cambia la vita, ma sappiamo che è stato fatto.

Grande gioia quindi in Sardegna anche se per prendere questi soldi un poco di tempo ci vorrà. Sì, perché certe cifre ovviamente non è che possono essere date dal gestore di una ricevitoria, ma ci sono dei passaggi da fare. “Per incassare vincite di questo tipo i tagliandi vincenti vanno presentati o fatti pervenire a rischio del possessore presso l’Ufficio premi Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario 56/D a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo. in questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta”. Senza dimenticare infine che lo Stato si tiene una tassazione del 20% su queste vincite. Anzi, su tutte le vincite superi ai 500euro.