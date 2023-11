Athletic Bilbao-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una partita della tredicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo una serie di risultati negativi, il Celta Vigo di Rafa Benitez nello scorso weekend è riuscito a pareggiare contro il Siviglia. Un punto che fa sicuramente morale, ma che non toglie le castagne dal fuoco al tecnico ospite che si ritrova sempre lì, nelle zone rosse della classifica del campionato spagnolo e che a quanto pare rischia la panchina.

Il Celta in questo momento infatti sarebbe retrocesso, e la classifica dice che adesso i punti dalla zona salvezza sono due. Che potrebbero diventare di più dopo la notte di venerdì. Sì, perché in questo anticipo della tredicesima giornata del campionato spagnolo c’è una squadra decisamente favorita, ed è quella che gioca in casa. Non solo per questo l’Athletic Bilbao di Valverde parte con tutti i favori del pronostico: ma i baschi che come detto dovrebbero riuscire a vincere questa sfida stanno riuscendo ad avere un rendimento importante. Sono 21 i punti in classifica, quinto posto per il momento, ma con un occhio anche alla qualificazione alla prossima Champions League. Sì, perché tutti in Spagna si aspettano prima o poi un rendimento diverso da parte del Girona (che è in testa e ha 31 punti) e quindi tutti credono che la formazione che al momento guida la Liga possa perdere terreno. Insomma, si guarda anche a questa opzione. E l’Athletic, che ha ambizioni europee, non può di certo permettersi di perdere punti contro una squadra che fino ad oggi ha collezionato solamente sette punti.

Dove vedere Athletic Bilbao-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Celta Vigo è una gara valida per la tredicesima giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Bilbao favorito e che non dovrebbe avere chissà quali problemi a prendersi questo match. Gara che dovrebbe anche chiudersi con meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Celta Vigo

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

CELTA VIGO(4-4-2): Guaita; Mingueza, Starfelt, Nunez, M Sanchez; Perez, Beltran, Sotelo, Bamba; Aspas, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0