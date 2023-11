Sorteggio Atp Finals 2023: i gironi e gli avversari di Sinner

Sorteggio Atp Finals 2023, il torneo dei Maestri entra nel vivo: Sinner ai nastri di partenza, ecco chi affronterà.

Non c’è niente di scontato. Così come non c’è nulla che possa essere previsto. A Torino, dopo un’annata così carica in termini di emozioni e di colpi di scena, potrebbe succedere di tutto. Assetti ed equilibri potrebbero sembrare ben definiti, ma non lo sono. Ed è per questo che la tensione è alle stelle come non mai.

Ora che le Nitto Atp Finals 2023 stanno per entrare nel vivo, i tifosi non stanno nella pelle. Lo scorso anno in gara non c’era stato nessun portacolori azzurro, mentre quest’anno l’Italia sarà degnamente rappresentata dal quarto miglior giocatore al mondo, vale a dire l’altoatesino Jannik Sinner. Un’emozione che i tifosi del Bel Paese avevano assaporato già nel 2021, quando un Matteo Berrettini in formissima aveva calcato il palco del Pala Alpitour per concludere nel migliore dei modi il suo annus mirabilis. L’epilogo di quell’esperienza non fu dei migliori, essendo lui uscito di scena al primo turno per via di un infortunio agli addominali. Al suo posto subentrò proprio, come si ricorderà, il giovane di San Candido, allora riserva.

Adesso giocherà da titolare, l’amatissimo Sinner. Da titolare e da quarta testa di serie, come se non bastasse, grazie al suo ottimo piazzamento nella Race e nel ranking maschile. Non resta che capire, a questo punto, come si evolverà il suo percorso ai piedi della Mole e quanti e quali ostacoli incontrerà lungo il cammino al torneo dei Maestri.

Sorteggio Atp Finals 2023: data, orario e copertura televisiva

Il sorteggio delle Atp Finals 2023 è in programma per oggi, giovedì 9 novembre, alle ore 15. A fare da cornice alla cerimonia in cui il destino delineerà i gironi e stabilirà i vari faccia a faccia sarà il grattacielo di Intesa Sanpaolo, nel cuore di Torino. Non è prevista una copertura televisiva dell’evento, ma attraverso i social sarà certamente possibile aggiornarsi in tempo reale.

Secondo il regolamento, il sorteggio distribuirà gli otto Maestri in gara in due gironi, secondo questo criterio “a coppie”: nel primo andranno il numero 1 o il numero 2 della Race, il 3 o il 4, il 5 o il 6 e il 7 o l’8. La geografia del tabellone è incerta più che mai, dunque, se non per un dettaglio. Jannik Sinner ha già la certezza di non dover affrontare sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz, ma solo uno fra il serbo e lo spagnolo, essendo loro i primi due in classifica. Affronterà poi uno solo tra Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, uno fra Alexander Zverev e Holger Rune.

Non c’è un percorso ideale in vista del quale incrociare le dita. Non è essenziale che ci sia, avendo abbondantemente dimostrato, il campione altoatesino, di poter battere chiunque, quando è in stato di grazia. Gli manca solo di dimostrare di poter tenere testa anche a Nole, il solo dei primi 3 che non è mai riuscito a mettere ko. E chissà che le Finals non possano permettergli di spuntare anche questa voce dalla lista di cose da fare…

GRUPPO VERDE

Djokovic

Sinner

Tsitsipas

Rune

GRUPPO ROSSO

Alcaraz

Medvedev

Rublev

Zverev