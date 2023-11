Borussia Monchengladbach-Wolfsburg, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Sabato scorso il Borussia Monchengladbach si è visto sfuggire i tre punti all’ultimo respiro nella difficile trasferta di Friburgo, coi padroni di casa che hanno trovato il gol del definitivo pareggio (3-3) al sesto minuto di recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da capitan Grifo. Giustificato il rammarico in casa Fohlen, se teniamo conto che a fine primo tempo la squadra allenata da Gerardo Seoane era avanti di ben due gol.

L’allenatore svizzero, sfumata la rabbia, può tuttavia essere soddisfatto del punto raccolto in uno stadio in cui di solito non si passa facilmente e soprattutto contro un avversario che nelle ultime stagioni è arrivato sempre davanti al ‘Gladbach. Nonostante la delusione, dunque, il tecnico del Borussia è in grado di vedere il bicchiere mezzo pieno: i suoi uomini hanno fatto dei passi avanti significativi nelle ultime settimane. Escludendo la sconfitta di Colonia, Weigl e compagni da ottobre in poi hanno collezionato solo risultati positivi, compresi quelli in Coppa di Germania, dove grazie al successo sull’Heidenheim hanno avuto accesso al turno successivo. Il prossimo 5 dicembre il Borussia Monchengladbach affronterà il Wolfsburg in una sorta di “sequel” del match di campionato in programma in questo fine settimana. Due squadra attualmente separate da tre punti (Wolfsburg 13, Borussia 10) che puntano ad avvicinarsi alla zona Europa.

I biancoverdi di Niko Kovac, ringalluzziti dopo la vittoria in coppa nazionale contro il Lipsia, domenica hanno interrotto la serie negativa anche in Bundesliga.

Contro il Werder Brema si sono dovuti accontentare di un punto (2-2) ma l’importante era risollevare la testa e muovere la classifica, diventata meno bella dopo le tre sconfitte consecutive con Stoccarda, Bayer Leverkusen ed Augsburg. Wolfsburg che fa una fatica tremenda a tenere la porta inviolata: in campionato c’è riuscito solamente contro il neopromosso Heidenheim all’esordio in Bundesliga lo scorso agosto.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Wolfsburg in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Borussia Monchengladbach non ha mai perso negli ultimi sette confronti con il Wolfsburg e dovrebbe riuscire a restare imbattuto anche stavolta in una partita da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Wolfsburg

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber, Netz; Reitz, Weigl; Honorat, Pléa, Ngoumou; Čvančara.

WOLFSBURG (3-4-2-1): Casteels; Jenz, Bornauw, Zesiger; Maehle, Svanberg, Vranckx, Paredes; Černý, Majer; Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2