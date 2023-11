Per Flavia Pennetta non si bada a spese: appuntamento a tre zeri

Flavia Pennetta, se è vero che i suoi tifosi sono disposti a tutto pur di incontrarla, è arrivato il momento di dimostrarlo.

Trascorrere una serata in compagnia dei propri beniamini è il sogno, neanche troppo segreto per la verità, di tutti noi. Alzi la mano chi non sarebbe disposto a tutto, infatti, pur di uscire a cena, fare una passeggiata o semplicemente chiacchierare con il cantante, l’attore e l’atleta che ci fa battere forte il cuore.

Peccato solo che si tratti di un desiderio che pochissime persone trovano il modo di realizzare. E saranno ben lieti di sapere, i tifosi di una certa ed intramontabile campionessa, che loro, a differenza di altri, potrebbero avere la possibilità di aprire il cassetto in cui è racchiuso il sogno di incontrarla. Già, perché per qualche ora ancora i supporter potranno aggiudicarsi un’esperienza unica nel suo genere, che permetterà loro di trascorrere del tempo in compagnia di nientepopodimeno che Flavia Pennetta. Sì, avete capito bene. E non si tratta, non pensateci neanche, di uno scherzo.

Sul sito di aste e sweepstakes CharityStars, tra le cui pagine si possono spesso reperire veri e propri cimeli provenienti dal mondo del tennis, è possibile acquistare, nel vero senso della parola, un appuntamento con la campionessa degli Us Open 2015. L’esperienza all’asta è quanto di più bello i tifosi della Pennetta possano immaginare: facendo un’offerta per accaparrarsela, si otterranno infatti 2 biglietti Vip per la sessione pomeridiana delle Nitto Atp Finals del prossimo 18 novembre 2023.

Flavia Pennetta, ma quanto ci costi? Appuntamento di lusso

Il torneo dei Maestri avrà inizio domenica 12 novembre e l’atmosfera, in quel di Torino, è già bella frizzantina. Figurarsi che onore sarebbe fare ingresso al Pala Alpitour a braccetto con la tennista azzurra più famosa di tutti i tempi, poi.

I biglietti Vip danno diritto ad accedere ai box di categoria ACE, che includono a loro volta una serie di benefit non indifferenti: il parcheggio riservato, un welcome kit esclusivo, un tavolo riservato al ristorante gourmet, l’open bar e l’ingresso al campo di allenamento. Una vera e propria experience a cinque stelle, insomma, con un’accompagnatrice d’eccellenza.

Potrà regalarsi una giornata indimenticabile con la Pennetta, però, solo chi non intende badare a spese pur di trascorrere del tempo con l’ex tennista. La base d’asta è di 5mila euro e bisogna fare in fretta, se si vuole puntare e tentare il tutto per tutto. Ovviamente il denaro non andrà a Flavia, ma alla Onlus che la campionessa ha deciso di sostenere, ossia la Care To Action. Sarà destinata ad essa anche la somma che CharityStars ricaverà dall’asta del suo mitico completo di Wimbledon 2015.