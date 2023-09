Fognini, Davis già dimenticata | Pennetta da sogno: divina in passerella

Fognini, una dolcissima consolazione all’indomani della mancata convocazione in Coppa Davis: rianimato da Flavia Pennetta.

Dire che sia stata una settimana burrascosa non renderebbe l’idea di cosa effettivamente sia successo a livello tennistico nel Bel Paese. La fase a gironi della Coppa Davis non è iniziata, come sapranno i bene informati, nel migliore dei modi. E non ci riferiamo al ceffone in piena faccia che i canadesi hanno rifilato agli azzurri a Bologna qualche giorno fa.

Quello ha fatto male perché piuttosto sonoro e per certi versi inaspettato, ma altrettanto male hanno fatto tutte le polemiche alimentate alla vigilia dell’appuntamento della Nazionale. Quella che ha coinvolto Jannik Sinner, tanto per cominciare, sotto attacco per via della sua decisione di rinunciare alla convocazione. Ancor più rumore, forse per via dei toni usati, ha fatto il post di Fabio Fognini, il cui “invito” a partecipare è stato ritirato, all’ultimo secondo, dal capitano Filippo Volandri. “Improvvisamente – così si era sfogato il tennista sanremese sui social – non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia e dei miei trascorsi azzurri. La mia storia non lo merita”.

Parole che il capitano, a sua volta, ha faticato a mandare giù, tanto da averle definite “ingrate”. Una Coppa Davis che non si sta giocando nel clima sereno che sarebbe stato auspicabile, dunque, e che tanti interrogativi ha sollevato circa la gestione della squadra e l’effettiva compattezza del gruppo.

A consolare Fognini ci pensa Flavia Pennetta

Cocente e comprensibilissima è comunque parsa la delusione di Fabio Fognini, che alla Nazionale azzurra ha sempre dato un contributo determinante. Fortuna che ha potuto consolarsi ben presto, il numero 92 del ranking Atp. E nel migliore dei modi, come se non bastasse.

A tirargli su il morale ci ha pensato sua moglie, la campionessa Flavia Pennetta. Il look da lei sfoggiato nei giorni scorsi sarà stato certamente terapeutico, infatti, per il tennista sanremese, soprattutto perché in questa veste non la si vedeva – purtroppo, aggiungeremmo – da tanto. La vincitrice dello Us Open 2015 ha partecipato, nei giorni scorsi, alla presentazione della nuova collezione di abiti da sposa di un noto brand e ha sfoggiato, per l’occasione, un vestito di quelli che faremo fatica a dimenticare.

Si trattava di un modello caratterizzato da uno spacco veramente molto audace, che ha reso perfettamente giustizia al fisico, invidiabile ed impeccabile, della campionessa italiana. E qualcosa ci dice che vederla così, con tanto di tacco 12, avrà improvvisamente rianimato Fognini.